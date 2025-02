Desafío mayúsculo para el BCB ante el líder

Redacción BADAJOZ. Sábado, 22 de febrero 2025, 10:48 Comenta Compartir

Los equipos extremeños inician la jornada 18 del grupo DB de Tercera FEB con dos duelos este sábado. Abre fuego el Vítaly La Mar BCB con una nueva cita de su 'tourmalet'. Tras caer el pasado sábado en Peñarroya y cortar la racha de 10 victorias consecutivas, el equipo de Pablo Cuevas viajará a la capital hispalense para intentar amedrentar al Ática Coria (19.30 horas), que sólo ha perdido una vez esta campaña.

Los andaluces cuentan con el dúo compuesto por Juan Manuel y Joaquín Cebolla que, junto con José María Morales, son los hombres más determinantes del cuadro coriano. Esta artillería, junto con la difícil cancha, será el principal reto a batir.

Mercado de fichajes

Consciente de las adversidades de las últimas semanas, la dirección deportiva no cesa en su empeño de rastrear el mercado de invierno. «Seguimos trabajando en incorporar a jugadores de plenas garantías. No vamos a precipitarnos en jugadores que no logren adaptarse al juego o al rol que se le pudiera exigir», traslada Adrián Zambrano, director deportivo.

Además de las ausencias de jugadores en dicho mercado, se suman los contratiempos ocurridos en el mismo, tal y como indica Américo Chini, director técnico: «A mediados de enero habíamos cerrado la incorporación de un americano y por problemas de salud de un familiar, el jugador decidió quedarse en su ciudad para cuidarlo. Tuvo que desvincularse de nuestro proyecto 48 horas antes de venir». La mejor noticia es el regreso progresivo a los entrenos de Isaiah Willis la próxima semana y la cuenta atrás para intentar llegar al partido de Huelva.

Por su parte, el San Antonio Cáceres visita la cancha del San Fernando a las 20.30 horas para poner más tierra de por medio con los puestos de peligro.