Derrota del Miralvalle sin trascendencia

Cuarta derrota del Miralvalle en la presente temporada. Y también la menos trascendente de todas, ya que la semana pasada aseguró pasar al playoff de ascenso como primero de grupo. Fue su segundo tropiezo fuera de casa, en esta ocasión en la cancha del Magec Tías de Lanzarote (65-60), que certificaba así su permanencia en la Liga Femenina 2 a falta de dos jornadas.

No es que el Miralvalle se tomara a broma el compromiso en tierras canarias, pero no se lo tomó tan en serio como en las 23 jornadas anteriores. Al menos, no se lo tomó tan en serio como el Magec Tías, que quería celebrar ante sus aficionados la consecución de la salvación.

Raúl Pérez, de salida, decidió hacer pruebas, incluyendo en el cinco inicial a jugadoras no habituales como Eva de Meyer y Cristina Lázaro. La apuesta no le gustó demasiado al entrenador placentino y, a los pocos minutos y con el 12-5, decidió hacer cuatro cambios del tirón.

Pero la falta de predisposición, sobre todo defensiva, o de inspiración no era cuestión de una o dos jugadoras. Era cuestión de todo el equipo. Al plantel, en su conjunto, le faltaron ideas y talante para frenar a una Yaiza García que campó a sus anchas en ambas zonas. La veterana pívot canaria acabó con 18 puntos y, en defensa, obligó a jugar a las extremeñas desde fuera. Con máxima local de 20 puntos (37-17) se enfiló la recta final del segundo cuarto.

El Miralvalle logró reaccionar tras el descanso en el momento en el que se puso a circular el balón con rapidez y a encontrar en el poste bajo a Courtney Shaw. Por dentro, la mejor fue la norteamericana. Por fuera, la placentina María Romero. Sin embargo, la distancia era demasiado exagerada y el Miralvalle solo pudo estrecharla a cinco casi al final (65-60).