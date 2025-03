Derrota dulce del Cáceres en Melilla

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad terminó la temporada como visitante con una derrota clara ante el descendido Melilla, que cortó una racha de cinco ... meses sin ganar como local, en un partido en el que el conjunto de Roberto Blanco siempre fue a remolque en el marcador, en intensidad de juego y en acierto y en el que solo en el segundo cuarto dio sensación de poder ganar un encuentro en el que claramente fue inferior al rival. La derrota, en cualquier caso, no tuvo un sabor amargo, ya que el conjunto cacereño afrontó el encuentro con la permanencia asegurada tras los resultados del sábado.

Era un partido sin nada en juego para ninguno de los equipos y se demostró desde el salto inicial. Al Cáceres le faltó intensidad en defensa, concentración en el juego y acierto en el tiro. Enfrente estaba un equipo en horas bajas y tocado anímicamente tras perder la categoría, pero que, al jugar en casa, quería despedirse de la LEB Oro con un triunfo. Y el cuadro de Gonzalo García de Vitoria supo aprovechar la endeblez cacereña para dominar a placer el primer cuarto.

Del 0-3 inicial se pasó al 21-8 a falta de 4:15 para el final del cuarto, con un protagonista con pasado cacereño como Jarumbauskas aportando nueve puntos. La salida de pista de Lafuente y Bracey y las referencias de Bercy y Borovnjak en la zona frenaron el descalabro del Cáceres, que, pese a ello, llegó con once puntos de desventaja al finalizar el cuarto (30-19). Los 30 puntos recibidos eran una clara muestra de la fragilidad.

Bracey parecía el único jugador que podía cambiar el partido por su electricidad en el juego y Toledo sumó puntos desde la rotación en un ataque disperso, aunque con Bercy y Borovnjak seguían encontrando anotación. En defensa, sí puso algo más de intensidad en el inicio del segundo cuarto, mientras la fluidez en el ataque y el acierto en el tiro del Melilla fueron rebajándose. En apenas cinco minutos y medio, consiguió meterse en el partido con un parcial de 9-16 (39-35).

La falta de tensión y de orden en el juego convirtió el choque en un correcalles, con numerosos errores en forma de pérdidas de balón, pero con anotación a muchas posesiones en ambos conjuntos. Vasileiaidis apareció después de un primer cuarto sin anotar y el choque se igualó. El Cáceres ya era otro, más parecido al que consiguió la permanencia, y llegó a colocarse a un punto a 1:37 para el descanso (46-45). Una mínima desventaja con la que se llegó al descanso después del serial de triples de Davis y Vasileiaidis y con la sensación de que cuando el equipo de Blanco podía correr, sus opciones de victoria final crecían (49-48).

Tras el descanso el cuadro cacereño siguió haciendo la goma en el marcador y no acabó de mostrarse como un equipo sólido en defensa. Tampoco en ataque. Mientras, en el Melilla, Davis y Balaban seguían anotando con fluidez jugando a campo abierto. El choque se convirtió en un toma y daca con parciales para uno y otro equipo, pero en el que el Melilla no perdía el mandato en el marcador y alcanzó una máxima renta de 14 puntos a un minuto para el final del cuarto (78-64), lo que provocó un tiempo muerto de Roberto Blanco para cambiar la dinámica.

Además, las faltas personales en los jugadores interiores del Cáceres se convirtieron en un problema. Borovnjak, con tres, y Cepukaitis, con cuatro, lastraban las rotaciones, mientras Davis seguía con su particular exhibición de anotación exterior y de dirección sin respuesta defensiva del equipo cacereño, que además sufría en el balance defensivo al recibir muchos puntos en transición.

El resultado de un mal cuarto del conjunto de Blanco fue tener que afrontar con once puntos de desventaja los diez últimos minutos (78-67), a la espera de una reacción para buscar la victoria. Una reacción que no llegó porque la zona del Melilla le fue suficiente para acabar con cualquier opción de remontada de la formación cacereña. Vasileiadis lo intentó, pero estuvo desacertado en el tiro. Fue, no obstante, el único con lucidez en ataque junto a Toledo, ya que Bercy y Borovnjak desaparecieron con su aportación. Davis y Balaban se bastaron para mantener al conjunto de García de Vitoria con ventajas superiores a los diez puntos, aunque llegó a bajar hasta los siete (82-75, min. 32). Los triples de Davis y Jarumbauskas sirvieron de sentencia en la derrota del Cáceres en su último desplazamiento de la temporada.