Derrota del Cáceres en su primer test en China

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:27 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad cayó en su primer compromiso de su gira por China. El conjunto verdinegro perdió con claridad por 58-88 en el marco del Asian Club Cup 2025 ante el Team Arkansas. Este sábado, el equipo que dirige Jacinto Carbajal contará con un nuevo test frente al Beijing Ducks (19.30) y el domingo se medirá al Melbourne Tigers, a las 16.00 horas.