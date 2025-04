Derbi extremeño en Cáceres

Nuevo reto y misma ilusión. A pesar del tropiezo del pasado sábado en Moraleja, el Vítaly La Mar no cesa en su empeño por ... seguir reviviendo el baloncesto en Badajoz y dar grandes tardes a la ciudad. Tras el derbi que se vivió hace dos jornadas en La Granadilla, el pabellón pacense se engalana de nuevo para recibir (19.00 horas) la antepenúltima jornada en Liga EBA. Los pacenses han visitado múltiples colegios esta semana y vuelven a incentivar en redes sociales a su afición con nuevas iniciativas para atraer adeptos.

Enfrente tendrán al Growup Capital San Fernando, un hueso duro de roer que llega tras caer derrotado ante Coto Córdoba. Los gaditanos están un puesto por debajo del BCB y con tan solo una victoria menos. Mario Linde y Bernad Edokpayi son los jugadores más destacados del equipo rival. Mientras, el Vítaly La Mar ha trabajado con normalidad en los últimos días para poder competir al más alto nivel. Pablo Cuevas espera disponer de todo su arsenal para poder sumar la decimosexta victoria. Aunque se antoja un milagro poder acceder al playoff, el club quiere gastar todas las balas de esperanza y también pelear por una fantástica tercera plaza, que sería un gran éxito para ser la primera temporada en Liga EBA.

Ocasión para el CBA

El otro equipo pacense, el City of Badajoz CBA, tiene una buena ocasión para sumar por fin la añorada victoria que no logra desde hace diez jornadas. Nueve derrotas que le han hundido en la tabla. Visita al Cimbis, que no ha sido capaz de ganar en lo que va de curso, pero no será este sábado sino el día 31 de marzo (19.00).

Duelo en Cáceres

Por último, el Hache Publicidad Moraleja tiene una nueva cita viajando a Cáceres para jugar este domingo a las 12.00 horas otro derbi, esta vez ante el Lithium Iberia Sagrado Corazón, después de la dulce victoria del pasado fin de semana en el otro derbi ante el Vítaly La Mar BCB. Los moralejanos quieren darle continuidad a dicho triunfo a falta de tres jornadas para finalizar la temporada. El Lithium Iberia Sagrado Corazón es décimo en la clasificación y en las 23 jornadas jugadas cuenta con 10 partidos ganados y 13 perdidos. Viene de ganar en la última jornada al City of Badajoz Academy por 78-98. Por su parte, el Moraleja se encuentra un puesto por debajo, noveno con 9 partidos ganados y 14 perdidos. Viene de ganar al Vitaly La Mar BCB por 97-95, en uno de los mejores partidos en las últimas temporadas disputados en el Adolfo Suárez.