Derbi cacereño en Primera Femenina

Redacción Badajoz Jueves, 17 de febrero 2022, 21:31

La decimocuarta jornada en Primera Masculina comenzará el sábado con los enfrentamientos de Dehesa del Conde contra Moraleja, y Mérida frente a Almendralejo. En el primero, los pacenses, segundos clasificados, tratarán de frenar la gran forma en la que se encuentran los moralejanos, que han ganado sus últimos cuatro encuentros; y Almendralejo intentará asaltar el feudo emeritense, que anda en horas bajas, para seguir en su lucha por las primeras posiciones. El domingo Ferretería Morala recibirá a Civitas Pacensis, dos equipos buscando encontrar su mejor versión, y CBA continuará persiguiendo el liderato -que no poseen pese a ser el conjunto menos derrotado- frente a un ADC que ha bajado su nivel en las últimas jornadas. Este fin de semana tendrá descanso Electromercantil CB Plasencia.

Estos don los partidos: Dehesa del Conde Maristas vs. AD Moraleja CB (sábado, 19.00 - Colegio Maristas, Badajoz). FD Mérida vs. UB Almendralejo (sábado, 19.00 - Pab. Guadiana, Mérida). CBA Guadalupe vs. ADC La Comuna Creativa (domingo, 12.00 - Escuela Virgen de Guadalupe, Badajoz) Ferretería Morala BCN vs. Civitas Pacensis BB (domingo, 12.00 - Pab. Antonio Jara, Navalmoral de la Mata)

Liga Ribésalat- 1ª Nacional Femenina (CLM-EXT)

El choque cacereño entre Alter Enersun Al-Qázeres y San Antonio sobresale en la decimoquinta jornada en Primera Femenina, más por tradición que por igualdad. Las locales, líderes indiscutibles de la categoría, se miden al conjunto antoniano, que lucha por salir de la zona baja. Por otro lado, Civitas Pacensis visitará el feudo de Polígono Toledo. Las pacenses buscan prolongar los buenos resultados y consolidarse entre las primeras cuatro posiciones de la tabla.

Estos son los partidos: Baloncesto Polígono Toledo vs. Civitas Pacensis BB (sábado, 17.00 - Pab. del Polígono, Toledo). Alter Enersus Al-Qázeres Extremadura «B» vs. San Antonio Cáceres Basket (domingo, 12.00 - Pab. Juan Serrano Macayo, Cáceres)

