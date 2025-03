Un derbi más allá del baloncesto

MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Sábado, 25 de noviembre 2023, 13:11 Comenta Compartir

Hay rivalidades que trascienden lo deportivo. Los equipos de liga EBA de Badajoz CBA y BCB se enfrentan este sábado en el polideportivo de Las Palmeras (19.00 horas) en un duelo que va más allá del puro baloncesto. Muchos de sus jugadores son amigos, han estudiado y pasado tiempo con un balón juntos, los miembros de los clubes se conocen más que de sobra, son paisanos y vecinos, pero enfrascados en una guerra fraternal que no conduce a nada. Prueba de ello es la negativa del City of Badajoz (CBA), el cuadro local, a permitir que el visitante, Vítaly La Mar BCB, emita la cita en sus redes. Y todo por un desencuentro o falta de entendimiento más que por un asunto legal o de derechos televisivos complicado de esos que enfangan la competición. Hablamos de liga EBA, un escalón muy bajo.

Al no existir una regulación específica de tales derechos, están cedidos a la Federación Española de Baloncesto, que a su vez los cede al equipo local y al permiso del propietario de la instalación, en este caso la Fundación Municipal de Deportes. En el CBA se quejan de que el BCB no se ha puesto en contacto con ellos y que se han dirigido directamente a la FEB y la mencionada FMD, por lo que lo consideran una actitud reprochable y altiva. Mientras, en el BCB entienden que no es necesario el consentimiento del equipo local y que basta con el institucional de la federación y el consistorio, al tiempo que ven en esta decisión una artimaña para que sus numerosos aficionados –esta temporada por encima de los 1.200 y subiendo– no puedan verlo por televisión y quien quiera hacerlo tenga que pasar por taquilla, ya que el City of Badajoz ha estipulado que el partido sea 'Día del club' con una entrada única de 10 euros.

Una medida que no ha hecho nada de gracia en su adversario de esta tarde, que mueve mucha afición en este curso en el que parece que el deporte de la canasta está renaciendo en la localidad pacense de la mano del que fuera heredero del mítico Círculo. Un BCB que copa las miradas de todos ahora y que cree que es la envidia lo que mueve al CBA, que tienen mucho menos seguimiento social.

CBA suele jugar en el coqueto pabellón de Los Maristas, pero una de sus canastas está destrozada y de ahí que el derbi se traslade a Las Palmeras ya que La Granadilla está ocupada. En sus redes, el CBA anunció que por problemas técnicos, el partido no se podría retransmitir, pero uno de sus directivos afirma a este diario que tales problemas se solventarán y que ellos lo televisarán, añadiendo que no dejarán hacerlo al BCB porque no están conformes con su actitud. Un BCB que finalmente contactó con el CBA para ofrecerse a solucionar tales inconvenientes técnicos. Desde el CBA matizan que ellos siempre han colaborado con el vecino club extremeño, incluso dejando marchar a jugadores. «Nunca nos hemos negado a nada pero ellos siempre hablan mal de nosotros. Hemos llegado a jugar en el Nuria Cabanillas pagando una multa de 500 euros cuando pedimos La Granadilla y ellos se negaron diciendo que jugaba su equipo de Liga Diputación. No nos gusta que actúen por la espalda y mintiendo a la FMD. Es una pena porque todos nos conocemos y los jugadores son íntimos amigos. Yo he jugado en el BCB. ¿Te imaginas que el Mérida de fútbol le dice al Badajoz que mañana vamos para allá y grabamos el partido?», añade.

Consultada la Federación Extremeña de Baloncesto, apuntan que es el equipo local el encargado de toda la organización del partido: seguridad, acceso, árbitros, etc. Por eso en caso de altercados o problemas es el responsable de pagar la multa que se imponga. También tiene potestad para jugar el encuentro a puerta cerrada y que puede denegar el acceso ya que tiene atribuida esta competencia.

Hay partido este sábado

Líos vecinales aparte, sobre la pista se plantea un atractivo encuentro, con dos clubes que miman mucho la cantera y con favoritismo hacia los visitantes del BCB, instalados en una quinta plaza más cómoda que la antepenúltima de los locales, que dan por favorito al BCB. Un partido con caras nuevas por ambos lados, con recientes llegadas como el senegalés Fall en el BCB y de Matteo en el CBA. El derbi pacense está servido, en la pista y fuera de ella.