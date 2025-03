Dani Rodríguez, un icono de LEB Oro que hará historia con la camiseta del Cáceres

Dani Rodríguez (Esplugas de Llobregat, 13 de febrero de 1984) se convertirá este miércoles (Multiusos, 20:45 horas) en un auténtico icono de la LEB ... Oro. El base del Cáceres, que ante el Oviedo cumplirá su partido 543 en la categoría, superará al ya retirado Urko Otegui como el jugador con más encuentros disputados en la historia de esta competición.

Respetado y querido en todos aquellos pabellones en los que saca a relucir sus dotes en la dirección del juego, Dani Rodríguez es ya toda una institución en el baloncesto nacional, especialmente en una LEB Oro de la que es el máximo asistente histórico desde el año 2021. Este miércoles escribirá su nombre con letras doradas como el baloncestista con más batallas libradas a sus espaldas. «Es algo que ilusiona porque es una categoría muy exigente, por lo que llegar a esta cifra es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizado durante todos estos años», explica a HOY.

Con la actual son 17 las temporadas que el base verdinegro acumula en LEB Oro. La primera de ellas se remonta al año 2003, cuando se enfundó la camiseta del Tarragona. Previamente se había formado en la cantera del Joventut. En 2004 llegaría a probar las mieles de la ACB al abrigo del Lleida, con el que disputó dos encuentros en la élite del baloncesto español. Posteriormente intercalaría experiencias tanto en la segunda categoría nacional como en la tercera defendiendo los escudos de Melilla, Vigo, Huesca o Tarragona. El base catalán retornó a la segunda categoría nacional en 2009. Desde entonces y hasta la actualidad no se ha perdido ninguna campaña. Tarragona, La Palma, Lleida, Breogán, Palencia en dos etapas, Melilla y Betis, además del propio Cáceres en otras dos experiencias, han sido los clubes en los que Dani Rodríguez ha forjado su leyenda. Todo ello con un papel preponderante en cada uno de los proyectos y con dos ascensos a la ACB con Palencia y Betis. «Podría quedarme con los ascensos y con las copas, pero al final son muchas vivencias».

¿Hay aún Dani Rodríguez para rato? A sus 38 años, el timonero del Cáceres pretende seguir dejando su impronta sobre el parqué. «Por supuesto que sí. Me encuentro muy bien físicamente y todavía no me planteo la retirada. Afortunadamente, en mi carreta me han respetado las lesiones y eso me ha permitido llegar hasta aquí».

En lo personal, Dani Rodríguez dice sentirse cómodo en su segunda experiencia en el Cáceres. Club cuya camiseta ya vistió hace algo más de una década, en la temporada 2011/12. «Ya conocía la ciudad de mi anterior etapa y mucha gente del club continúa siendo la misma».

En lo que al aspecto colectivo se refiere, el jugador verdinegro celebra que el equipo comience a ver la luz al final del túnel tras una primera vuelta liguera un tanto difícil y con varios movimientos en la plantilla. «Con los últimos cambios realizados por el club hemos mejorado», reconoce. Hasta tal punto es así que la victoria del pasado sábado ante el Almansa a domicilio sirvió al Cáceres para salir de los puestos de descenso.

Este miércoles, fecha que quedará grabada para Dani Rodríguez, el equipo de Roberto Blanco tendrá ante sí la oportunidad de ganar enteros en sus aspiraciones de permanencia, pues enfrente estará un rival directo, como es el Oviedo. Los asturianos, que ya mordieron el polvo como locales en el partido de la primera vuelta, disputado en Pumarín, se presentarán en el Multiusos con cinco victorias y 13 derrotas, balance idéntico al que tiene el Cáceres. Los verdinegros, que ya saben lo que es ganar en casa, intentarán reeditar triunfo.