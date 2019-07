LEB ORO Dani Martínez, adiós a dos años en el Cáceres Miércoles, 10 julio 2019, 10:05

Dani Martínez se despedía este martes del Cáceres Patrimonio a través de las redes sociales. El jugador de Tarragona pone fin a una etapa tras dos años en el club cacereño. «Gracias por estos dos años familia verdinegra y por todo el cariño recibido, me siento uno más de vosotros». Dani Martínez se va, pero deja en Cáceres amigos y un recuerdo imborrable. «Este club y su ciudad me han regalado amistades para toda la vida y eso nadie me lo quita».