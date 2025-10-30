HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Wildens Leveque trata de tapar un tiro del Logrobasket en el duelo de la Copa de España disputado la pasada semana. FEB
Segunda FEB

El cuadro clínico del Cáceres precisa una inyección urgente de confianza

Las pérdidas de balón y los pobres porcentajes en el triple y en los tiros libres lastran a un equipo sin fortaleza anímica y con total dependencia de Leveque

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:53

Comenta

Las carencias del Cáceres han dejado de manifestarse como un síntoma disfuncional pasajero propiciado por una tarde aciaga o alguna desconexión puntual para adquirir la ... categoría de síndrome incipiente. Tras una secuencia de cuatro derrotas consecutivas (tres ligueras y una en la Copa de España) emerge un patrón que en algunas vertientes se repite con insolente insistencia. El técnico verdinegro, Jacinto Carbajal, achacaba gran parte de los hándicap que jalonan el juego de su equipo a la falta de rodaje de unos engranajes con multitud de piezas de nuevo cuño.

