El Cáceres se aleja en exceso del camino correcto

Segunda derrota del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en Lleida, donde estuvo mucho más lejos de su rival que el viernes y en el que fue acribillado debido al acierto anotador del ICG Força Lleida, por encima del cincuenta por ciento en tiro de campo. Puntería, y un partido mucho más cerrado y con menor ritmo, fue precisamente lo que le faltó al equipo preparado por Roberto Blanco. Solamente algunas fases del segundo cuarto se parecieron al guion que ya más le conviene y ahora mira al Multiusos para buscar la remontada desde el próximo viernes.

El triple que el pasado viernes firmó Schreiner a falta de 2:53 para el final, y que sirvió para romper el duelo en favor del cuadro ilerdense, tuvo un efecto perenne, casi hipnótico. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad saltó de nuevo al Barris Nord con buena partes de los defectos de ese cuarto final, mientras que su rival consiguió correr y darle el ritmo que necesita para marcar diferencias. Fueron paradigmáticas las dos primeras intentonas de Schmidt y Belemene: dos triples que ni rozaron el aro y sin posición clara. Solamente Manu Rodríguez sacó de la nada a un equipo que tardó dos minutos en anotar, pero que no pareció salir a la pista con las ideas claras.

El fantasma del propio Schreiner sobrevoló el parqué con dos triples lejanos que, con solamente cuatro minutos disputados, marcaron la primera rotura (11-3). El ICG Força Lleida buscó correr en todo momento, ataques rápidos y, sobre todo, evitar que el duelo se enfangara como en el primer enfrentamiento, algo que consiguió solamente a medias.

Hughes inició el segundo cuarto con un contragolpe que pareció salir del guion escrito por los jugadores locales, y marcó una diferencia máxima (23-12) que no hizo sino crecer durante la primera mitad del cuarto. Cuando la rotación de unos y otros tuvo que medir la profundidad de recursos, solamente Olaizola, con cuatro puntos seguidos y mucha fuerza bajo el aro, consiguió evitar un camino de no retorno. Toledo tuvo en sus manos reducir la diferencia hasta los once puntos, pero se llevó un tapón descomunal de Carrera y el contragolpe acabó con Hughes en el perímetro y una máxima renta (32-16, minuto 14) que resultó un punto de inflexión.

No es que solamente el Cáceres Patrimonio de la Humanidad estuviera en las antípodas del tipo de partido que le conviene, sino que Schmidt no apareció hasta entonces. El base, sin embargo, se echó el equipo a la espalda y firmó siete puntos consecutivos cuyo primer efecto fue rebajar la barrera psicológica de los diez de diferencia. Belemene, que realizó un gran trabajo defensivo sobre el director de juego rival, y Mbala, en un interminable pique con Carrera, consiguieron ponerle a la defensa de Cáceres y al partido el punto de intensidad donde sí se sienten más a gusto los jugadores preparados por Roberto Blanco. El cóctel quedó fuerte. Schmidt y la afición local, 'picados', Carrera, determinante en las filas anfitrionas, desquiciado, y la diferencia prácticamente reducida a la nada (40-35). Una vez más, el cuadro cacereño se agarró con uñas y dientes a un partido.

FORÇA LLEIDA Schreiner (14), Burgos (7), Marcos (20), Carrera (15) y Badji (14) -quinteto inicial-, Hughes (6), Cuéllar, Lafuente (6), Cleare (8) y Kavas (8) 98 - 75 CÁCERES PATRIMONIO Jorge Sanz (2), Schmidt (21), Belemene (9), Manu Rodríguez (10) y Mbala (15) -quinteto inicial-, Mateo Díaz, Dukan (7), Lobo (1), Olaizola (7) y Toledo (3). ÁRBITROS García León (Comité castellano-manchego), Muñoz García (Comité andaluz) y Checa Nebot (Comité aragonés). Sin eliminados.

PARCIALES 21-12, 19-23 (40-35, descanso), 32-17 (72-52) y 26-23 (98-75).

INCIDENCIAS Barris Nord. 3.900 espectadores.

Pareció llegar el intermedio en el momento menos propicio para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, en plena remontada y con las ideas muy claras. Éstas se quedaron en el vestuario, porque de ellas no quedó ni rastro en la reanudación. Schreiner, empeñado en convertirse en bestia negra, abrió el partido con un triple desde nueve metros y en apenas unos segundos la ventaja volvió a crecer hasta los diez puntos. El austriaco, un especialista en la ejecución exterior, incluso se permitió el lujo de firmar una canasta cayéndose en penetración y el reloj de posesión casi a 0 (51-39, minuto 24). Roberto Blanco y sus jugadores no encontraron jamás el camino de retorno. En su guerra particular con el público Schmidt se jugó tiros precipitados, mientras que Mbala, con unos guarismos personales notables, fue solo 'a la guerra'. El 72-52 con el que acabó el cuarto, en el que el ICG Lleida anotó 32 puntos, dio carpetazo a cualquier opción de sorpresa.

Con todo decidido, el último cuarto solamente sirvió para que se enseñasen los jugadores de calidad, y, curiosamente, para que no decreciesen los piques entre jugadores. Los parones, faltas y protestas volvieron a llevar un partido decidido a las dos horas de duración. El local Marcos dejó algunas acciones para la galería, mientras que Mbala (15 puntos, 10 rebotes y 9 faltas recibidas) rozó el triple doble.

