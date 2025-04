El Cáceres se desploma tras el descanso

Juan L. Cudeiro Viernes, 28 de enero 2022, 22:56 Comenta Compartir

No llegó el décimo festejo del Cáceres, que se fue del partido en A Coruña tras una buena primera parte. Con todo, el equipo acaba la primera mitad del campeonato con saldo positivo (9 victorias y 8 derrotas). Seguramente no era el mejor momento para abordar al Básquet Coruña en Riazor, un equipo construido para estar en los puestos cabeceros, pero que llegaba en mal momento después de tres derrotas consecutivas. Ahora está con un saldo similar al del Cáceres (8-7) y un par de partidos por recuperar.

Cáceres entró tarde al partido y se fue antes. Herido como estaba, Basquet Coruña comenzó aplicado en defensa. O quizás lo que ocurrió es que Cáceres se precipitó. El caso es que anclado a la conexión entre Monaghan y Ward el cuadro gallego tomó la delantera y se disparó hasta los ocho puntos de ventaja (16-8). Roberto Blanco paró el partido con tres minutos y medio por jugar del primer cambio, comenzaron las rotaciones y el partido viró.

Basquet Coruña en ataque. Cáceres se hizo fuerte atrás, empezó a capturar rebotes y la dirección de Mateo Díaz le dio vuelo. Pero sobre todo apareció Jaume Lobo para destrozar la defensa local con diez puntos casi consecutivos y dos triple que le dieron la vuelta a la situación hasta llevarla a un 19-20 para su equipo.

Cáceres había encontrado el camino ante un oponente con muchas carencias y nada sobrado de alma. La defensa se cerró sobre Ward y en el ataque aparecían opciones. Dos puntos de Dukan tras una puerta atrás llevaron el marcador hasta el 22-26, una ventaja en la que se movió el Cáceres hasta que la primera unidad del Basquet Coruña con Monaghan y Javi Vega a los mandos llevaron el partido casi hasta la paridad en el descanso (28-29).

El marcador reflejaba lo que había ocurrido sobre el parqué de Riazor en un duelo que se jugaba a empellones, más en la búsqueda del uno contra uno y la decisión talentosa que de conceptos colectivos. Y tampoco sobró capacidad para decidir cuando las defensas apretaban.

Basquet Coruña Monaghan (9), Soluade (10), Hamilton (5), Javi Vega (9) y Ward (12) –quinteto inicial- Diagne (8), Álexx Hernández (11), Löfberg (2), Mikel Sanz (6) y Gray (2) 74 - 55 Cáceres Jorge Sanz (6), Dukan (11), Belemene (4), Schmidt (2) y Mbala (16) –quinteto inicial- Mateo Díaz (2), Jaume Lobo (10), Olaizola, Toledo y Rodríguez (4) Árbitros Sánchez González (Cataluña), Martín Vázquez (Galicia) y Rodríguez Fernández (Madrid). Sin eliminados

Parciales 17-14; 11-15 (28-29); 23-12 (51-41); 23-14 (74-55).

Palacio de los Deportes. 1.000 espectadores.

El reinicio tras el descanso le hizo daño a Cáceres, que perdió el hilo sobre todo en defensa. Nada más volver golpeó Soluade con un triple para poner por delante a Basquet Coruña. Belemene y un triple de Dukan llevaron al marcador la última ventaja antes de que los problemas comenzasen a acumularse para el equipo visitante porque Coruña empezó a ajustar la mirilla. Monaghan se convirtió en indescifrable para la defensa cacereña, que además empezó a conceder segundas oportunidades en el rebote. En es faceta hubo problemas para contener a Javi Vega, que cargaba en la zona para hacerse fuerte y darle vida a su equipo. La tercera falta de Belemene a 3:55del final de tercer cuarto fue otra mala noticia para Cáceres, que perdió fiereza en defensa. Cuando regresó al partido ya casi todo estaba decantado.

Álex Hernández y Monaghan le dieron solidez al Basquet Coruña. Jorge Sanz pasó de puntillas frente a ellos y Mateo Díaz fue a menos con el paso de los minutos. Jaume Lobo fue un visto y no visto. Anotó diez puntos en los ocho minutos que jugó antes del descanso y después no volvió a sumar. Con 48-39 tras triple de Hernández, trató de detener la sangría Roberto Blanco con un tiempo muerto, pero no hubo caso. Mbala se desnortó tras un encontronazo con Ward, que se fue al banquillo sin que ninguno de los tres árbitros viese su codazo al jugador del Cáceres. No regresó al partido, pero Mbala y en general la actitud del equipo bajo tableros ya estaba en mínimos.

Diagne tomó el relevo y acabó con la demolición del Cáceres en la pintura. Las ventajas locales en el último cuarto no dejaron de crecer porque a dos minutos y medio del final del partido, Cáceres apenas había sumado cuatro puntos en el último cuarto. De 25 llegó a dominar el equipo coruñés (74-49) ante un oponente que se entregó de manera inopinada, que se cayó cuando estaba en condiciones de golpear a un equipo que llegaba dolorido al partido, pero que le pasó por encima en los veinte últimos minutos.

Roberto Blanco: «Nos descentramos y estuvimos condescendientes» La palabra más repetida por Roberto Blanco tras el partido fue frustración. Estaba descontento el técnico del Cáceres con lo sucedido tras el descanso. «La primera parte no estábamos cómodos en ataque, pero en defensa sí que estábamos muy metidos, con mucha disciplina. Nos descentramos y en la segunda parte estuvimos muy condescendientes, más preocupados de mejorar individualmente que de hacerlo como equipo», valoró antes de entrar en más detalles. «Cometimos muchos errores de ejecución, que era algo en lo que estábamos mejorando las últimas semanas» A Blanco le incomodó que el equipo perdiese el hilo del partido. «Fallamos situaciones fáciles. Sólo espero que estas frustraciones que mostramos les podamos dar la vuelta», apuntó. Porque el partido se le había puesto de cara al Cáceres y su entrenador así lo sentía durante algunos tramos. «Coruña salió con dudas, las tuvo en algún tramo del partido, pero nos desviamos del camino. Es un error de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores», explicó. El entrenador del Cáceres entró a valorar también lo sucedido con Mbala, que litigó con Ward y acabó el partido retando al jugador del equipo gallego por un codazo a destiempo. «La verdad es que no lo vi, pero el baloncesto es un deporte de contacto. Me parece que más bien fue fruto de la frustración por las dos faltas consecutivas que le pitaron en la primera parte y tendremos que trabajar para que anímicamente no se vaya de los partidos o genere un espectáculo final como el que hubo que no tiene sentido. Es un chico que tiene mucha emotividad. Tampoco le vamos a crucificar ahora», le disculpó En el ecuador del campeonato, Blanco hace balance: «La categoría está muy bonita. Perder en A Coruña no es extraño. La Liga es mucha dureza, igualdad y altibajos. Pero es una categoría preciosa, puro espectáculo. Esperamos seguir dándolo, pero no como en la segunda parte de este partido».

