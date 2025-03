El Cáceres resurge a costa del Alicante

El Cáceres continúa siendo un candidato de pleno derecho para disputar los playoffs de ascenso a la ACB. Con mérito y justicia, el equipo de ... Roberto Blanco se deshizo este jueves en el Multiusos (78-65) de un rival directo en esta pugna, como es el Alicante. Un resultado que deja a ambas escuadras con un balance positivo de 14 victorias y 13 derrotas. En un partido irregular por parte de los dos equipos, fueron Devin Schmidt, Manu García y Jaume Lobo quienes desequilibraron la balanza en la recta final a favor de los intereses del conjunto local.

Ya en la previa del encuentro los universitarios se hicieron notar en las inmediaciones del Multiusos, donde el Cáceres había preparado una pista de baile para amenizar una jornada en la que los estudiantes tenían acceso gratuito. El ex verdinegro Rolandas Jakstas, que durante tres temporadas defendió la enseña del equipo extremeño en dos etapas diferenciadas, fue recibido con una gran ovación por parte de sus antiguos aficionados. El lituano acabaría firmando una aceptable, aunque no estelar, actuación individual.

Con rebotes defensivos de Dukan y Romaric, así como con posteriores triples de Schmidt y Jorge Sanz, el Cáceres enseñó el colmillo a las primeras de cambio, con un parcial de 6-0 de salida que pronto se convertiría en un 11-2, lo que obligó a Gonzalo García de Vitoria a solicitar tiempo muerto en el equipo visitante. La pausa técnica no aclaró en demasía las ideas a un Alicante que a renglón seguido se comió la posesión para desesperación de su preparador. No obstante, el Cáceres no supo aprovechar con suficiencia el momento de debilidad de un rival que comenzó a coger un mayor tono ofensivo en los minutos posteriores. Todo ello para llegar al final del primer cuarto con 19-16 para el equipo del Multiusos.

Los fallos evitables del equipo verdinegro, así como alguna acción polémica señalada por los árbitros, irritaron en la primera mitad del segundo cuarto a buena parte de los aficionados locales. Carlos Toledo, con un rebote ofensivo y posterior canasta en la misma jugada, dio oxígeno al Cáceres (32-28) cuando el Alicante intentaba culminar la remontada. Hearst, poco antes del descanso, igualó la contienda poco antes del descanso con dos certeros tiros libres (34-34). No obstante, el Cáceres tuvo tiempo de coger nuevamente la iniciativa en el marcador y Jaume Lobo, sobre la bocina, fijó el 39-36 con el que se llegó a los 20 primeros minutos de juego.

Para la segunda mitad el Cáceres tenía la obligación de contener a Pilepic, quien durante la primera parte había encontrado fisuras en la defensa cacereña. No tardó el Alicante en ponerse por delante por primera vez en el partido en los compases iniciales del tercer cuarto. En el Cáceres, por su parte, los nervios hacían acto de presencia y desembocaban en erráticas acciones.

Hearst, con un triple, y Galán, con una canasta fácil, hicieron saltar las alarmas en el Multiusos (41-47), por lo que Roberto Blanco tuvo que parar el partido con el fin de instruir a los suyos. Schmidt, combinando aciertos y errores, comenzó a asumir más responsabilidades ofensivas en un Cáceres que no acababa de encontrar la fórmula de la regularidad en cancha contraria. A pesar de ello, los locales se mantuvieron vivos en el partido (53-54) a falta de los 10 últimos minutos.

Cáceres Jorge Sanz (3), Schmidt (23), Romaric (2), Dukan (5) y Olaizola (3) -cinco inicial- Mbala (5), Santos (0), Trapote (0), Mateo Díaz (4), Manu Rodríguez (13), Jaume Lobo (14) y Carlos Toledo (6). 78 - 65 Alicante LLompart (0), Hearst (11), Matulionis (2), Van Zegeren (8) y Jakstas (7) -cinco inicial- Arcos (3), Pilepic (13), Trotter (2), Noguerol (6), Galán (8) y Menzies (5). Marcador 19-16, 39-36 (descanso), 53-54 y 78-56 (final).

Árbitros López Herrada, Franquesa Vázquez y Rijo Muñoz. Galán fue eliminado por una descalificante.

Incidencias Alrededor de 1.500 espectadores en el Multiusos, con nutrida presencia de público juvenil.

Jaume Lobo, el encargado de resucitar a la grada, así como Manu Rodríguez, ligaron dos triples consecutivos para poner a los locales por delante en el marcador (59-54) cuando aún no se había cumplido el primer minuto del último acto. Con todo a su favor, el Cáceres volvió a sacar, por momentos, su tradicional ADN defensivo. Un robo de Manu Rodríguez dio más alas a un Cáceres que falta de siete minutos vencía por nueve puntos (63-54).

El Alicante logró situarse a dos puntos (65-63) a falta de poco menos de cuatro minutos para llegar al final del partido. Fue entonces cuando volvió a emerger la figura de Devin Schmidt con un nuevo triple. El visitante Galán se perdió los dos últimos dos minutos por una descalificante que, a la postre, acabó de matar a su propio equipo. Una acción que el propio Schmidt aprovechó desde la línea de tiros libres para dejar prácticamente sentenciado el partido (73-63). Hubo tiempo, incluso, para que Roberto Blanco diese entrada en los últimos segundos a los canteranos Juan Santos y Trapote. Todo ello para llegar al definitivo 78-65. Un resultado que afianza a los cacereños en la lucha por los playoffs por el ascenso.