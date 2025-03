El Cáceres tropieza estrepitosamente en Almansa

Roberto Blanco: «Nos han barrido de la pista. Han sido superiores en todas las situaciones del juego»

Resignado tras la derrota, el preparador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad asumió la superioridad del Almansa: «Han realizado un partido excepcional y sabido tener la fortaleza mental necesaria para un choque que todos preveíamos muy igualado. Era muy importante para seguir construyendo y creciendo. Básicamente nos han barrido de la pista. Han sido infinitamente superiores en todas las situaciones del juego, tanto ofensiva como defensivamente. Creo que no hemos sido capaces de entrar en ritmo de juego. Nos hemos ido con mucha facilidad del partido, nos hemos precipitado». «En el primer cuarto no hemos sido el equipo que solemos ser en cuanto a situaciones defensivas e intensidad. Ahí se ha empezado a ver un Cáceres muy desdibujado. El segundo cuarto ha sido un poco más de lo mismo y el tercero ha sido la debacle total. Hemos hecho un par de acciones buenas con la idea de meternos poco a poco, después hemos fallado un par de tiros cómodos, y otra vez hemos agachado la cabeza. Es algo que me duele en especial. Creo que durante toda la temporada el equipo siempre ha intentado luchar hasta el último segundo y hoy nos hemos rendido muy fácilmente», agregó

El preparador placentino se mostró decepcionado con la poca capacidad de sus pupilos para competir ante un rival que regresó tras casi un mes sin competir: «No hemos estado con la fortaleza mental que sabíamos que saldría Almansa con mucha motivación tras el parón como lo hemos hecho todos cada vez que ha habido uno por un brote. Creo que el equipo debe resetear y mirarnos a nosotros mismos para ser fieles a los que somos. Hoy -por ayer- no lo hemos sido y toca pensar ya en el siguiente partido en Granada».

Cuestionado sobre la situación de la LEB Oro tras la gran cantidad de brotes en muchos de los equipos, el técnico del Cáceres mostró su sentir: «Escuché a Rubén (Perelló, el técnico del Almansa) el otro día en una entrevista diciendo que está muy devaluada la competición, y estoy muy de acuerdo. Vienen equipos a jugar con uno o dos jugadores menos. Unos acaban de salir, a otros les afecta más… Bajo ningún concepto estoy poniendo una excusa, ni mucho menos, pero la fortaleza mental y física hay que trabajarla. A veces la tienes y otras no. Hoy -por ayer-, nosotros no la hemos tenido. Afecta mucho a las planificaciones. Cuando tienes cuatro jugadores para trabajar los convences tres o cuatro días, pero no durante semanas. Eso tiene que salir por algún lado y a nosotros nos ha tocado».