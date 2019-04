«No creo que esta victoria vaya a salvarnos» Lunes, 1 abril 2019, 09:04

«Ha sido un partido de mucha tensión, muchos nervios, con dos equipos que se jugaban mucho hoy, no todas pero sí muchas de las posibilidades de salir de ahí abajo. Esa situación no es fácil de manejar, los dos equipos se lo han dejado todo en ciertos momentos». Roberto Blanco reconocía que los suyos no habían «jugado a un ritmo alto en el primer cuarto, los movimientos estaban muy trabados, sin mucha limpieza».

Admitió que fue tras el descanso cuando se empezó a ver el equipo que él espera. «A partir de ahí hemos empezado a ver el Cáceres que lucha, que trabaja día a día, tenemos claro lo que queremos jugar». Respecto al devenir del Cáceres, dijo: «no creo que esta victoria haga salvarnos (...). Tenemos que ganar a alguno de los de delante para conseguir salvarnos», concluyó.