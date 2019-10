LEB ORO Más corazón que gasolina Jorge Bilbao hizo 8 puntos y 6 rebotes para el Cáceres. :: a. méndez El Cáceres perdió ayer ante el Mallorca un encuentro marcado por la igualdad y que el visitante Xavi Rey decantó en el último cuarto desde la defensa J. CEPEDA Sábado, 26 octubre 2019, 11:19

cáceres. No pudo ser. El Cáceres se fue ayer de vacío de su propia cancha tras perder frente al Mallorca (62-68) un partido que durante la mayor parte de los minutos no fue otra cosa que una contienda igualada con intercambio mutuo de aciertos y errores. Tan solo con la aparición de Xavi Rey por los visitantes en el último cuarto, con tres buenas acciones defensivas consecutivas, se logró desequilibrar una balanza que venció del lado balear para satisfacción de los de Félix Alonso. Los verdinegros, con actuación coral en cuanto al insuficiente reparto de puntos, se acabaron quedando sin gasolina en los minutos decisivos.

62 CÁCERES 68 MALLORCA Cáceres Zubizarreta (3), Ventura (7), Rakocevic (10), Berg (3) y Joseph (8) -cinco inicial- Nikolic (6), Úriz (7), Jankovic (0), Kuiper (7), Parejo (3) y Jorge Bilbao (8). Mallorca: Bertone (1), Barac (5), Álex Hernández (4), Lofber (15) y Chema González (0) -cinco inicial- Bropleh (16), Bivia (5), Edward (0), Robin (11), Quintela (6) y Xavi Rey (5). Marcador: 15-15, 34-33 (descanso),48-48 y 62-68 (final). Árbitros: Muñoz García, Lázaro Rodríguez y Peláez Santana. Sin eliminados. Incidencias: Alrededor de 1.100 espectadores en el Multiusos.

Salió el Cáceres con un quinteto titular inédito, con Ventura y Sylvester Berg como invitados de excepción. La propuesta dio sus frutos, pues ambos fueron los encargados de dar los cinco primeros puntos a los verdinegros. Con suma igualdad entre los dos equipos en estos primeros minutos de juego, extremeños y baleares llegaron con 15-15 en el marcador al final de un primer cuarto en el que ninguna escuadra pudo marcar verdaderas diferencias.

EL PROTAGONISTA El Cáceres homenajeó en el descanso al club Magic Extremadura de ajedrez por su victoria en el reciente Campeonato de España. A pesar de no firmar una estadística de altos vuelos, la aparición de Xavi Rey en el último cuarto fue providencial para los intereses del Mallorca.

No fue hasta el segundo cuarto cuando el flamante fichaje del Mallorca, Xavi Rey, saltó a la cancha con el 41 a la espalda para debutar con el equipo de Félix Alonso. Sin embargo, bien defendido tanto por Kuiper como por Jorge Bilbao, no tuvo la mejor puesta en escena en sus primeros cinco minutos sobre la pista. Sin nadie que pudiese sacar un cariz dictatorial, el Cáceres sí consiguió al menos hacerse con una renta de cuatro puntos (29-25) a falta de cuatro minutos para llegar al descanso. La diferencia, que poco después se convirtió en cinco puntos, no tardó en ser neutralizada por los visitantes gracias a unos buenos minutos de Álex Hernández para castigar los errores de los verdinegros. Pese a ello, la ausencia de regularidad en cuanto a anotación por parte de las dos filas propició que se llegase al tiempo de descanso con un ajustado 34-33, siendo Lofber el que asumía más responsabilidades en los mallorquines en cuanto a anotación.

No estuvo fino Nikola Rakocevic en las intentonas protagonizadas al inicio del tercer cuarto. No obstante, este vez los pitos de hace dos semanas se tradujeron en murmullos, sabedor el público cacereño de que el montenegrino necesita confianza. No tardó Rakocevic en responder con una canasta que puso a los verdinegros tres arriba (38-35) consumidos tres minutos de este acto. De hecho, fue el único jugador del Cáceres que alcanzó los diez puntos al final del encuentro. La igualdad continuó haciéndose patente, ya que ni el Cáceres ni el Mallorca conseguían hilar más de tres buenas acciones de forma consecutiva, llegándose a los diez últimos minutos de juego con un igualado 48-48.

Con todo por decidir, ninguno de los dos equipos quiso romper al inicio del último cuarto el trueque de aciertos y errores. No obstante, el posterior regreso de Xavi Rey a la pista confirió, esta vez sí, un aura de superioridad en la pintura a los visitantes. Todo con tres buenas acciones defensivas del pívot barcelonés que a la postre sirvieron para que el Mallorca alcanzase una renta favorable de cinco puntos (51-56) a seis minutos del final. Justo cuando más duele, el conjunto de Félix Alonso comenzó a partir de ahí a poner tierra de por medio, llegando a los 11 puntos de diferencia (51-62) a falta de algo menos de cuatro minutos para el final. A pesar de las acometidas del equipo de Roberto Blanco, que tuvo hasta cinco intentos de triple a su favor para haber reducido la distancia a la mínima expresión, al Cáceres no le bastó con el corazón y acabó cediendo en su propia cancha por un definitivo 62-68.