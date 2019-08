Objetivos Afición «Construiremos un equipo unido desde la defensa para correr la pista» Ricardo Vasconcelos, ayer en el Serrano Macayo. :: J. REY Ricardo Vasconcelos | Entrenador del Nissan Al-Qázeres El nuevo técnico del Al-Qázeres muestra cautela y no lanza cantos de sirena más allá de la permanencia J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 30 agosto 2019, 09:32

Lejos de padecer un trastorno psiquiátrico, como el evidenciado universalmente en la novela de Robert Louis Stevenson titulada 'El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde', Ricardo Vasconcelos es perfectamente consciente de que en su forma de entender el baloncesto conviven dos identidades baloncestísticas; la defensa y el ataque. En una entrevista facilitada a este diario, el entrenador portugués del Al-Qázeres y también seleccionador del combinado luso femenino hace gala de una particular dicotomía a la hora de fijar sus premisas tácticas en el deporte de la canasta. Si bien en defensa sacará puño de hierro para hacer valer sus preceptos, en ataque se adaptará a las particularidades de cada jugadora para no forzar acciones contra natura. Todo con el objetivo de que se sientan «cómodas» en la toma de decisiones.

-¿Cómo acaba el seleccionador nacional de Portugal entrenando en Cáceres?

-Me llamaron desde el club porque tenían interés en hacer una entrevista. Al final se llevó a cabo y hablamos de un montón de cosas y del proyecto. Me gustó mucho y coincidimos en que sería algo muy interesante.

-¿Conocía ya con anterioridad la ciudad y el equipo donde venía?

-Sí. Había estado en la fase de ascenso que se celebró aquí y conozco a Carla Nascimento desde siempre porque es una chica que ha jugado para mí en categorías inferiores y en liga portuguesa. Hemos trabajado mucho y la seguía. Siempre he seguido la liga española y he visto partidos en Cáceres, en Vigo, en Salamanca y en sitios cercanos a la frontera. Estoy al tanto de todo lo que pasa en la liga y también estuve en el último partido de la anterior temporada.

-¿Es muy diferente el nivel en la élite portuguesa con respecto a España?

-Muchísimo. En España el nivel de las jugadoras está muy por encima al existente en la liga portuguesa.

-Entrenador nuevo y plantilla renovada en un 70 por ciento. ¿Será el proceso de adaptación un impedimento para dar lo mejor en las primeras semanas de competición?

-Puede que sí y puede que no. Depende mucho de la química que la gente vaya teniendo. Las novedades siempre pueden llegar con ganas de mostrarse. Está claro que será un reto difícil porque estamos en una liga muy competitiva y vamos a tener que trabajar muchísimo, pero no hay que buscar excusas en este sentido porque eso no va a ayudar en nada. Tenemos que trabajar, ilusionarnos y en cada partido mejorar más que en el anterior para ganar los encuentros.

«Nuestro objetivo será la permanencia. Si hay buena química, nos podremos plantear algo más»

-Va a trabajar codo con codo con Pedro García como entrenador ayudante. ¿Lo conocía con anterioridad o tenía referencias de él?

-La primera vez que hablé con él fue justo después de firmar el contrato. La verdad es que antes no le conocía, pero desde entonces creo que hablamos todos los días. Tiene experiencia e ideas. Estoy muy contento con su proactividad, sus ganas y su ilusión.

-En cuanto a objetivos, ¿será el de la permanencia o hay que mirar un poco más arriba?

-Desde el primer día hasta el último, nuestro objetivo es el de la permanencia y vamos a hablar de ello todos los días porque es lo que está en la cabeza de todos. Como equipo, si llegamos al punto en el que exista buena química y todas entiendan su rol, nos podremos plantear algo más, pero hoy por hoy conocemos a las jugadoras individualmente y no como equipo.

-Lo que pueda venir, más allá de la permanencia, ¿sería entonces una especie de premio?

-Exactamente. Sería muy interesante llegar a la Copa o a los playoffs. Si empezáremos a hablar de eso, significaría que prácticamente ya estaríamos en Liga DIA la próxima temporada.

-¿Cuándo se podrá ver la mejor versión del equipo?

-Yo creo que no será hasta finales de octubre cuando tengamos una verdadera filosofía, pero queremos que en septiembre esas ideas ya vayan quedando asimiladas. Queremos entrar en liga como un verdadero equipo. La defensa es lo que vamos a trabajar primero porque es lo más importante para nosotros. En ataque no puedo dar muchos más detalles porque hay que ver lo que saben realmente hacer y lo que les resulte más confortable. No voy a plantear mil jugadas en ataque con las que las jugadoras no se sientan cómodas. Eso en ataque, porque en defensa ya tenemos muchas ideas definidas.

«Si llenamos este pabellón, ganarnos aquí será muy difícil. El equipo jugará con cabeza y corazón»

-¿La seña de identidad será entonces defender para ganar?

-Construiremos un equipo unido desde la defensa para correr la pista con muchas ganas. Quiero que reaccionemos muy bien en ese sentido. Es algo que tenemos muy claro. La defensa es lo que hace equipo. Es bueno saber que, cuando se necesita, alguien está ahí por ti.

-¿Qué mensaje podría mandar para que los aficionados comulguen con la causa?

-Es algo que necesitamos. Si llenamos este pabellón, ganarnos aquí será muy difícil. Jugaremos con la cabeza y con el corazón.