LEB ORO «No consiento que se ponga en tela de juicio las ganas» Instrucciones de Ñete Bohigas en el Cáceres-Lleida. :: l. cordero Ñete Bohigas reconoce el esfuerzo de sus hombres ante el Lleida, aunque no fue suficiente. El déficit ofensivo y las lesiones pusieron en bandeja la victoria al equipo catalán MARÍA CORRAL Martes, 23 octubre 2018, 08:25

cáceres. Tristeza y resignación era lo que plasmaba el rostro de Ñete Bohigas, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, en la rueda de prensa posterior al choque contra el Lleida. La derrota por 58-69 dejó un sabor demasiado amargo en un cuadro verdinegro que trató como pudo de sumar su primer triunfo de la temporada en el Multiusos. El déficit ofensivo, los fallos puntuales en defensa y la escasez de efectivos en plenas facultades frenaron los intentos desesperados de los cacereños por llevarse el partido.

Caer derrotado nunca es una sensación agradable. Mucho menos cuando «ves que peleas y no llegas». Por ello, el técnico mostró su preocupación sobre la dificultad que tienen sus hombres para crear peligro cerca del aro, aunque también confesó que contra el Lleida se vieron brotes verdes de la seña de identidad que lleva reclamando desde pretemporada: «Hoy por hoy, meter sesenta puntos nos cuesta la vida. Así y todo, a falta de dos minutos para el final, nos pusimos a tres de diferencia con posibilidad de entrar en el partido. Hemos peleado, pero no ha sido suficiente». No obstante, Bohigas alegó que no permitirá que «se ponga en tela de juicio nunca las ganas del equipo».

En esta línea, el entrenador del Cáceres reconoció que el equipo tuvo opciones en determinados momentos del partido, especialmente cuando se mostró contundente en defensa. Sin embargo, el desgaste físico acabó pasando factura: «Atrás hemos estado bien y, salvo situaciones puntuales, hemos tenido controlado el encuentro. Pero al final, no hemos podido ni aguantar los unos contra uno. Los últimos dos minutos han sido dramáticos, no sabíamos ni a quién poder sacar».

Precisamente, otro de los factores a los que se achaca la derrota verdinegra fue la falta de jugadores aptos para rendir al máximo. Víctor Serrano tuvo que salir a escena sin haber entrenado previamente, mientras que Dmitry Utolin se lesionó en el calentamiento. Y, por si la mala suerte no se había cebado suficiente con el Cáceres, Guillermo Corrales, Luis Parejo y Nikola Rakocevic tuvieron que abandonar la cancha antes de tiempo. «Esto es lo que pasa cuando tienes pocos jugadores y los cargas con mucho trabajo. Ahora tendremos que cuidarlos durante esta semana», justificó el técnico verdinegro. Además, quiso dar un toque de atención a sus hombres: «Nos falta mucho que mejorar y mucha gente que aporte. Hay demasiados nervios y desconfianza y debemos apoyarlos, porque son los que únicos que tenemos».