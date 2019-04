LEB ORO Conjurados para la salvación La plantilla del Cáceres, ayer antes del entrenamiento en el Multiusos. :: j. rey El Cáceres encara las últimas cuatro jornadas fuera del descenso, convencido de sus posibilidades y «sin euforia desmedida» J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 9 abril 2019, 08:11

«Las sensaciones no pueden ser mejores después de ganar en una cancha como la de Palencia. Es algo que va a ayudar mucho a nuestra motivación y moral para continuar con el buen trabajo que estábamos realizando durante las últimas semanas y que no se estaba viendo reflejado en los partidos». Así se expresaba ayer el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, en la vuelta al trabajo de su equipo para preparar el choque de este próximo viernes frente a Ourense (Multiusos, 21.00 horas).

Tras protagonizar un óptimo ejercicio de resiliencia para superar la adversidad, haciendo de su necesidad virtud, el conjunto verdinegro vuelve a contar con credenciales suficientes para encarar las últimas cuatro jornadas de liga con opciones íntegras de permanencia. De hecho, los dos últimos triunfos cosechados en Vitoria y Palencia otorgan al Cáceres el derecho a depender de sí mismo para salvar la categoría en LEB Oro por cuarta temporada consecutiva. Todo ello a pesar de que no fueron pocos los que, tras la debacle frente al Prat hace apenas tres semanas, y no sin motivos de peso, dieron la temporada casi por finiquitada: «La verdad es que durante esta temporada hemos tenido muchas finales y hemos visto cómo nos han dado por descendidos en muchos momentos. Gracias al trabajo de los jugadores hemos podido revertir un poco esa situación para comenzar a creer que podemos salvarnos», reconoce el técnico de los cacereños.

¿Será necesario rebajar el nivel de euforia tras los dos últimos triunfos a domicilio? «Puedo asegurar que he visto a un equipo muy convencido de sus posibilidades y en ningún momento he notado en el grupo ninguna euforia desmedida. Está claro que estábamos ávidos de esas sensaciones, que no las habíamos tenido hasta ahora, pero hoy (por ayer) hemos vuelto al trabajo de manera normal y con la mentalidad de los últimos encuentros con el objetivo de intentar sacar el siguiente contra Ourense», expresa Blanco.

Sobre la mejora experimentada por los suyos justo en el momento clave de la temporada, y tras dar el do de pecho en la carretera, el entrenador apela al trabajo colectivo: «En el juego interior hemos dado un paso al frente, pero también hay jugadores como Luis Parejo y Nikola Rakocevic que en momentos importantes de los partidos han salido en ayuda del equipo. Al final todo es una cuestión global. Hay jugadores que están valorando por encima del resto, pero que sin sus compañeros no sería posible que eso sucediera».

El preparador del Cáceres confía en que figuras como el balcánico Nikola Rakocevic, quien ha brindado noches apoteósicas al respetable en el Multiusos, adquieran la confianza suficiente como para exhibir sus galones. «Su mejor versión va apareciendo. Es todo una cuestión de confianza y Rakocevic es uno de los nuestros y de los que más estaba sufriendo por la situación que estábamos viviendo. Sin duda, es uno de los baluartes que nos va a dar ese plus en la recta final de la temporada, como ya ha hecho en otras ocasiones. Estoy convencido de que dará lo mejor de sí mismo», espolea Blanco.

En lo que al aspecto físico se refiere, el equipo toca madera para que las lesiones no hagan acto de presencia: «Ahora todo el mundo llega con molestias y sobrecargas típicas de estas alturas de competición porque hay muchos minutos acumulados, pero en líneas generales, afortunadamente, no tenemos nada de lo que preocuparnos en ese aspecto. Se está haciendo un gran trabajo de recuperación después de los partidos y espero poder seguir sin preocuparme de ello».

Con la mirada puesta en el partido del próximo viernes, ¿Roberto Blanco se fija más en Ourense o en su propio equipo? «A mí me preocupa el Cáceres. No puedo evitar ver a Ourense y ya lo estamos analizando, pero dije en su día que íbamos a depender de nosotros mismos. No soy futurólogo, pero sí creo mucho en nuestros jugadores y en el trabajo que están haciendo».

En esta suerte de conjura colectiva para intentar abrochar la permanencia, el técnico del Cáceres quiere firmar un pacto de sangre con los aficionados verdinegros: «La afición es vital. Ellos nos dan ese empujoncito que nos hace falta cuando en algunos momentos hemos tenido un estado anímico más bajo de lo normal. En un equipo como el nuestro, eso es muy importante y ellos siempre han estado ahí. En el último partido en casa frente a Bilbao todo el mundo demostró lo que quiere a este equipo y los 50 valientes del otro día en Palencia fueron un chute de energía positiva para nuestro grupo. La afición es la que nos va a llevar a salvarnos», vaticina.