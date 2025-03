Conchi Satorre: «He disfrutado la experiencia y creo que he mejorado»

J. CEPEDA CÁCERES Jueves, 7 de abril 2022, 19:08 Comenta Compartir

Ágil, veloz y ávida de protagonizar bellas píldoras baloncestísticas en el uno contra uno, la base almeriense Conchi Satorre llegó este pasado verano al Alter Enersun Al-Qázeres como una de las principales apuestas ofensivas del cuerpo técnico para el estreno del equipo en Liga Femenina Challenge. A falta de un único partido para finalizar el campeonato, la directora de juego ha respondido a las expectativas de la entidad, hasta el punto de convertirse en la máxima anotadora del plantel, con una media de 14,8 puntos por partido. También lidera el ranking de asistencias, con tres por cita.

¿Qué balance puede hacer de la temporada? «A falta del último partido, hemos ido de menos a más. En la primera vuelta perdimos muchos encuentros igualados que se nos escaparon por poco. En la segunda, a pesar de las lesiones, hemos ganado un partido más. Creo que si no hubiésemos tenido tantos contratiempos podríamos haber luchado hasta el final por estar en los playoffs».

Satorre considera que, tratándose de un equipo eminentemente joven, esa «falta de experiencia» se ha notado en algunos finales apretados. «Podríamos haber sacado algún partido más», reconoce.

Sobre la baja de su compañera Crystal Primm en la recta final de la temporada, la directora de juego del Al-Qázeres sostiene que la ausencia de la norteamericana ha servido para que otras componentes diesen un paso al frente: «Sabíamos que era un palo importante porque ella aportaba en todas las facetas, pero sus minutos han sido bien aprovechado por otras compañeras».

Respecto a su primera experiencia en la capital cacereña, Conchi Satorre mantiene que su temporada en el Al-Qázeres le ha servido para crecer como jugadora: «Sabía que llegaba al equipo con un papel importante por el número de jugadoras que éramos. Era una buena oportunidad para disfrutar y jugar muchos minutos en una liga nueva con más nivel. He disfrutado mucho la experiencia y creo que he mejorado durante el año». Tal es así que deja la puerta abierta a una posible continuidad en la entidad: «A mí me gustaría, pero ahora toca esperar», explica con prudencia.

El Al-Qázeres, ya salvado y sin opciones de disputar los playoffs por el ascenso a Liga Femenina Endesa, se despedirá de la competición este sábado ante su público (Multiusos, 19.00 horas). Enfrente del equipo auriverde estará al Ardoi navarro. Un conjunto, el dirigido por José Javier Unzué, que ya tiene asegurada su presencia en la segunda fase para luchar por subir.