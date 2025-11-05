Comienza la Liga Regional con 8 equipos femeninos y 12 masculinos

R. H. Badajoz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

Este fin de semana arrancan las Ligas Regionales de Minibasket en categorías femenina y masculina organizadas por la Federación Extremeña de Baloncesto (FExB). La competición comenzará el próximo 9 de noviembre y se prolongará hasta el 7 de junio, fecha en la que se celebrarán las finales en formato Final Four.

En la Liga Regional Mini Femenina, los equipos se dividirán en dos grupos patrocinados por Ceres Motor y Mandel Motor. En el primero participarán Club Josefinas Trinitarias FISI-ON, CB Al-Qázeres, CP Miralvalle y Cáceres SM Corazonista. En el segundo grupo competirán BB Baloncesto Badajoz Negro, Club Baloncesto Habitar Sajra, Club Baloncesto Oliva y FD Mérida LR.

La primera fase constará de nueve jornadas (triple vuelta), disputándose entre noviembre y febrero. Posteriormente, los equipos se reagruparán en dos nuevos grupos en función de su clasificación, antes de dar paso a los cuartos de final los días 10 y 24 de mayo. La Final Four femenina se celebrará el 7 de junio.

Por su parte, la Liga Regional Mini Masculina contará con una primera fase de diez jornadas (ida y vuelta). En el grupo Ceres Motor competirán Cáceres SM Corazonista, Club Josefinas Trinitarias Quercus, Doncel La Serena, FD Mérida LR, La Gafetina Inicia San José y Merclima CP Bosco Mérida. En el grupo Mandel Motor lo harán BB Baloncesto Badajoz Negro, Hero Barber BTB, Club Baloncesto Maimona, Club Baloncesto Telepizza Sajra y Vítaly La Mar BCB Pro.

Las fechas de la fase regular masculina se extienden también de noviembre a febrero, con una segunda fase en marzo y abril. Los cuartos de final se disputarán en formato de doble partido – sistema Copa, con la vuelta en casa del mejor clasificado. La fase final, al igual que en la competición femenina, se resolverá en la Final Four del 7 de junio.

Con este calendario, la Federación Extremeña de Baloncesto da el pistoletazo de salida a una nueva temporada de formación y competición, donde el baloncesto base volverá a ser protagonista en toda la región.

