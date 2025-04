Habrá clásico en la final infantil en Badajoz

Redacción Badajoz Viernes, 9 de junio 2023, 23:22 Comenta Compartir

Este viernes fue el último día de competición para cuatro equipos: Valladolid, que ganó a Alcorcón para acabar séptimo y octavo respectivamente, y Gran Canaria, que venció a Valencia para acabar en la quinta y sexta plaza respectivamente. Por la tarde, Real Madrid y Barça ganaron sus duelos de semifinales a Joventut y a Fuenlabrada y se citaron en la final de mañana a las 12:00, mientras los derrotados en el día de hoy harán lo propio a las 10:00 para luchar por acabar en el tercer puesto.

El turno de mañana fue para dilucidar las plazas de la quinta a la octava, con los siguientes resultados:

- Saltium Alcorcón Basket 51 – 57 Iveco Real Valladolid Baloncesto

Era un duelo que se presentaba igualado e intenso debido a la forma de jugar de los dos equipos, y así resultó. Aguerridos, atrevidos, frenéticos… cada acción era decisiva, y así se lo tomaron los integrantes de las dos plantillas. El resultado del primer cuarto ya nos indicaba por dónde iban los tiros, con un 14-14 premonitorio de lo que se desarrollaría durante el resto de encuentro. A medida que avanzaban los minutos, el cansancio de tantos días seguidos de competición se iba notando, y la precisión de las acciones iba bajando, con muchas pérdidas y tiros fáciles fallados. Tras un tercer periodo en el que Alcorcón consiguió distanciarse ligeramente, entrábamos al último con los madrileños seis arriba, pero otra vez el bloque pucelano tiró de pundonor e igualó la contienda, e incluso entró dos arriba al último minuto, en el cual ambos tuvieron opciones de haberse llevado el partido, pero una vez más todo se igualaba tras dos tiros libres anotados por el bando de la Comunidad de Madrid a falta de 20 segundos. Los castellanoleoneses pidieron tiempo y lo intentaron en la última jugada del tiempo reglamentario, pero esta no salió y, como no podía ser de otra manera con estos dos protagonistas, la prórroga sería la que resolviese el duelo. Y en dicha prórroga Valladolid fue mejor, y con un parcial de 0-9 para acabar sellaron la victoria y la séptima plaza. Una victoria que también irá destinada a Vrban, el mejor jugador vallisoletano que no pudo jugar por lesión, pero su testigo fue recogido por su compañero Rubén Hernansanz, que acabó como el mejor valorado el partido con 23.

- Gran Canaria 81 – 73 Valencia Basket

Partido de emociones fuertes el disputado en el segundo turno de la mañana, con un Gran Canaria que tuvo controlado el marcador durante más de tres cuartos, pero en el último volvieron a sufrir el mismo mal que se viene repitiendo durante todo el campeonato, perdiendo casi toda la ventaja que habían ido consiguiendo a lo largo del encuentro. Como decía, ya en el primer cuarto se distanció el equipo del paraíso canario, cerrándolo con una diferencia de +9 (25-16). El segundo parcial estuvo más igualado, y las distancias se mantuvieron estables, hasta que tras el paso por vestuarios la escuadra del archipiélago pegó otro estirón, y entró al tramo final con +13. Pero nos quedaba partido, Valencia no se iba a rendir, y a pesar de que había ido perdiendo hasta de 15, se llegó a poner a tres a falta de cinco minutos para el final (72-69), pero ahí el bloque isleño volvió a pegar otro pequeño tirón para distanciarse nuevamente en el electrónico, poniéndose ocho arriba con el 77-69. Esa distancia ya sí que fue insalvable para los de la capital del Turia, que lo que no les puede quitar nadie es la sensación de haberlo dado todo hasta el pitido final de este último enfrentamiento. Absolutamente dignificados los partidos para dilucidar las posiciones de la 5ª a la 8ª en el día de hoy, con cuatro combatientes que se dejaron el alma a pesar de haberse quedado fuera de las semifinales en el día de ayer. Badji hizo 37 de valoración para Gran Canaria, confirmándose como uno de los nombres del torneo.

Una vez decididas estas posiciones, llegó el plato fuerte del día, con las semifinales del campeonato:

M) Real Madrid 71 – 55 Joventut

Duelo con dos partes drásticamente diferentes. En la primera mitad el encuentro estuvo igualadísimo y los dos equipos intercambiaban golpes con una rapidez asombrosa para niños de 14 años. Tanto es así que al descanso nos fuimos con empate a 35. Sin embargo, en la segunda parte, el Real Madrid puso el modo apisonadora y destrozó la defensa rival en el tercer cuarto, endosándole un parcial de 29-10 a Joventut que acabaría siendo decisivo en el devenir del partido. El conjunto blanco sacaba de esta forma su billete para la final de mañana, mientras que el catalán se tiene que quedar con haberle competido de tú a tú a su rival como motivación de cara al encuentro de mañana para luchar por la medalla de bronce del campeonato. Además, vimos algo que no estaba siendo habitual en lo que llevábamos de torneo, y es la presencia en pista para el Madrid de Mahamadou Landoure durante 26 minutos, cuando habitualmente venía jugando 15 aproximadamente. En esos 26 minutos le dio tiempo a firmar unos números dominantes al máximo, acabando con 43 de valoración gracias a sus 28 puntos y 18 rebotes. En Joventut estuvo realmente bien Nil Poza, con 15 de valoración, siendo lo más destacado de largo de su equipo.

N) FC Barcelona 73 – 41 Baloncesto Fuenlabrada

Se presentaron en semifinales uno de los siempre favoritos, el Barcelona, y una auténtica sorpresa del campeonato, el equipo revelación del torneo, el Fuenlabrada. Alguien podría pensar que el conjunto de la Comunidad de Madrid ya había hecho más que suficiente llegando hasta aquí y que podrían relajarse o salir sin la habitual intensidad a la que nos tienen acostumbrados durante toda esta semana, pero nada más lejos de la realidad, querían la final, y por supuesto seguir ampliando el sueño que están viviendo estos días. Lo que pasa es que enfrente tenían a un señor equipo, un bloque culé que, sin grandes estrellas, es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier situación del juego y dominar variantes muy diferentes. El primer cuarto comenzó igualado, aunque ya en el tramo final el Barça se alejaba ligeramente, pero fue en el segundo cuando los catalanes metieron ritmo rápido y distanciaron al Fuenla hasta una diferencia de 13 puntos (31-18), con la que llegaríamos al descanso. Tras el paso por vestuarios la tendencia se mantuvo, y la escuadra catalana se marchaba cada vez más en el resultado que reflejaba el marcador de La Granadilla. Los de la ciudad condal se impusieron también en el tercer y cuarto periodos y al final cerraron el choque con cierta sencillez, comprando el billete para la final de mañana, en la que se enfrentarán al Real Madrid. Adrià Rosell fue el mejor, marcando 24 de valoración para el Barça en un partido muy completo de toda la plantilla.

