El Civitas Pacensis rompe la imbatibilidad del Al-Qázeres

Civitas Pacensis obtuvo su clasificación para la fase final de Primera Femenina al vencer a Alter Enersun Al-Qázeres, que hasta la fecha se había mantenido invicto con dieciséis triunfos. San Antonio consiguió una importante victoria ante su afición y su cantera, frente a un rival asequible.

Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura «B» 41 - Civitas Pacensis BB 62

En el derbi extremeño -jugado en cancha pacense pese a ser local Al-Qázeres- liquidó la invicta racha de las cacereñas esta temporada y firmó la clasificación de Civitas Pacensis para la final four. El buen juego desplegado en el segundo y tercer cuarto permitió a las de Badajoz tomar una ventaja que las líderes no pudieron reducir y que dejó el resultado final en +21, algo que no fue una sorpresa. El filial de Al-Qázeres no pudo contar con algunas de sus jugadoras más importantes y en esta ocasión Laura Vasallo fue la más destacada con 10 de valoración. En el bando ganador, Patricia Zurita sumó 35.

San Antonio Cáceres Basket 71 - EBA 52

El Serrano Macayo vivió una fiesta en el enfrentamiento entre San Antonio y EB Albacete, último clasificado. El club cacereño había aprovechado el encuentro para presentar a los equipos de la cantera, a lo que el conjunto senior respondió con una necesaria victoria que ya rozaron la pasada jornada. Las cacereñas se marcharon al descanso liderando el marcador con una ventaja de nueve puntos, y sentenciaron a su rival en el tercer periodo con un parcial de 25-10, y una gran actuación de Laura Moro que alcanzó los 14 de valoración. Erica Román obtuvo los mismos números para las albaceteñas.

Primera Nacional Masculina

El triunfo del City of Badajoz Guadalupe ante su principal adversario, Dehesa del Conde, le sitúa como líder indiscutible de Primera Masculina antes del parón de la Copa Extremadura, en una decimosexta jornada en la que también destacaron las victorias de Electromercantil Plasencia y Ferretería Morala contra rivales complicados.

Ferretería Morala BCN 91 - UB Almendralejo 84

En Navalmoral se vivió un partido poco igualado a pesar de lo que refleja el marcador final, decantado en casi todo momento a favor de los locales, que sorprendieron a sus rivales con un gran nivel. Los de Almendralejo fueron mejores solo en el último cuarto, pero entonces la ventaja que habían logrado los moralos en los treinta minutos anteriores -una máxima de 22 al final del tercer periodo-, apoyados en su principal jugador, Franco Badami (37 de valoración), les fue suficiente para resistir al apretón final de los visitantes, entre los que destacó Francisco Rama con 24 de valoración.

FD Mérida 49 - AD Moraleja 90

No tuvo rival Moraleja en su visita a la capital extremeña. Los emeritenses no encuentran su mejor nivel y volvieron a sufrir una dura derrota en casa, en la que los visitantes mandaron todo el partido a su gusto. La diferencia se reflejó principalmente en el tiro, donde estuvieron mucho más acertados los moralejanos, que continúan con su gran campaña, y en los que sobresalió el veterano de la categoría José Manuel Cores, que llegó a los 32 de valoración. El mejor de los locales fue Alejandro Gallego con 14.

Electromercantil CB Plasencia 65 - ADC La Comuna Creativa 54

El duelo entre dos rivales directos por entrar en la fase final se resolvió con victoria local. Los placentinos percibieron el apoyo de su público y lo transmitieron en la cancha, donde siempre dominaron el marcador con comodidad. Los de ADC, erráticos desde el triple, nunca llegaron a generar peligro pese a mejorar el último cuarto. Roberto Domínguez destacó en los locales con 17 de valoración, arropado por otros tres compañeros con 15 y 14, y enfrente hizo lo propio Manuel Calleja, con 11.

CBA Guadalupe 74 - Dehesa del Conde Maristas 68

El partido de la jornada no defraudó ante las expectativas creadas y dejó muy buenos minutos de baloncesto entre los dos mejores equipos de la categoría. El encuentro comenzó con dominio visitante pero antes del descanso los locales supieron ponerse por delante y se marcharon cinco puntos arriba. En la segunda parte Guadalupe mostró que está un peldaño por encima de Maristas y controló el encuentro, aunque nunca consiguió despegarse de un rival que mantuvo la diferencia sobre los cinco puntos y siempre mantuvo la amenaza de remontada viva, gracias especialmente a Manuel Carpi que firmó una gran actuación sumando 34 de valoración. Daniel Lara y Mouhamadou Traoré fueron los mejores de los locales, ambos con 13.