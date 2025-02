CBA, campeón de Primera y ascenso a EBA

City of Badajoz, campeón de Primera

El City of Badajoz Academy Maristas se ha proclamado campeón de Primera División Nacional masculina este domingo al superar por 80 a 96 al ADC La Comuna Creativa, que a pesar del gran apoyo que a recibido por su afición en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres no ha podido conseguir el objetivo del que ha estado cerca ya en varias ocasiones durante los últimos años. El club pacense logra así mantener su plaza en Liga EBA, que habría perdido de no obtener la victoria en esta final ya que el primer equipo concluyó la temporada en los puestos de descenso en la competición nacional.

Ya desde el inicio se pudo atisbar la superioridad física del CBA, en especial de sus jugadores interiores, que condicionaban la defensa de ADC y hacían sufrir continuamente a sus parejas de baile. Varias acciones bien finalizadas por los pacenses y la pronta descalificación de Daniel Cambero para los cacereños concedieron las primeras ventajas a los de Antonio Tienza, en un primer cuarto marcado por la alto ritmo de puntuación que imponía el cuadro visitante (21-32).

Al comienzo del segundo periodo el equipo dirigido por Ferny Vasco fue capaz, ahora sí, de hacer valer su defensa, sumando a ello un parcial de once puntos seguidos en ataque que le situaron a tan solo cuatro; pero de nuevo aparecieron las grandes capacidades de sus rivales bajo el aro, principalmente a través de las manos de Valencia, para volver a colocar la diferencia en el marcador por encima de los diez puntos (45-57).

La segunda mitad fue muy igualada con alternativas continuas entre los dos conjuntos: el de Cáceres, que con garra e intensidad luchaba impetuosamente, liderado por Víctor Mariano, por darle la vuelta al resultado y conseguir un título deseado y rozado en las últimas temporadas, y el de Badajoz, que con unos notables porcentajes de acierto (48% en triples) era capaz de replicar las embestidas de su rival al otro lado de la pista. De esta manera, los intentos del ADC fueron insuficientes para alcanzar la remontada y en los últimos minutos CBA supo asegurar con frialdad el triunfo final. El pívot visitante Valente Nivar fue nombrado MVP del partido tras sumar 35 de valoración.

