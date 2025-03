«¿Mi carta a los Reyes? Que optemos a los playoffs y que nos respeten las lesiones»

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 22 de noviembre 2023, 20:57 Comenta Compartir

Roberto Blanco es un técnico de club. Lo que se denomina un hombre de la casa. Por eso las pobres actuaciones como la del Cáceres en la pista del Gipuzkoa –el Angula Aguinaga Arena– le causan una gran decepción. Y como es alguien transparente lo deja patente tanto dentro como fuera del vestuario. Pese a borrones como este, el técnico del Cáceres hace una valoración positiva de lo que va de temporada. Cree en un plantel que parece sobreponerse a las lesiones de los 'Pablos', ve posibles mejoras para equilibrar más el juego exterior con el interior, y suspira por un regreso a los playoffs como aquella mágica serie ante el Lleida, que recuerda como su mejor momento en el banquillo verdinegro.

–Siento llamarte tras el partido de San Sebastián y no tras la gran victoria ante Leyma Coruña.

–(Risas). ¡No, no! Hay que estar siempre, cuando se gana y cuando se pierde. Siempre.

–Empecemos por lo último. Te noté muy decepcionado tras la derrota porque ni se compitió.

–Desde los primeros cuatro minutos y medio. Tuvimos varios ataques buenos con posiciones cómodas pero fuimos muy condescendientes en defensa y nos pasaron por encima. El parcial de 14-4 era claro y las sensaciones eran malas. Ho hubo feeling. Muy decepcionado, sí.

–Se puede perder porque la cancha rival es complicada o el adversario muy bueno, pero no porque de inicio ni se intenta.

–Sí. Yo soy muy autocrítico y muy sincero con los jugadores. Lo dije en rueda de prensa y a ellos antes. No encontré la motivación necesaria para ese día y le he dado muchas vueltas porque soy autocrítico con lo que planteamos. No se puede salir con una sensación de superioridad que no existe en esta liga aunque haya varios superequipos, porque todos compiten y nosotros no lo hicimos. Hemos empezado ya a trabajar para buscar soluciones.

–Ya sabes que el camino a seguir va más por la senda del Multiusos ante el Coruña que por la del Gipuzkoa.

–Lo bueno de aquel partido del Leyma es que no creo que vinieran relajados sino que nosotros estuvimos muy serios, centrados, intensos y agresivos. Ese equipo no compareció en San Sebastián. Hay que ir madurando en las sensaciones de grupo, ir madurando como equipo. En esta liga si no luchas, si no bajas al barro a pelear los balones, no vas a ganar solo por tu talento.

–Son solo 8 partidos, pero, ¿qué balance haces de lo que va de temporada?, te preocupará esa especie de Doctor Jekyll y Mister Hyde en que se convierte el Cáceres en el Multiusos y fuera de él...

–La valoración debe ser positiva, pero con matices. El equipo tiene mimbres para crecer pese a las ausencias de Pablo Sánchez y Pablo Rodrigo. Podemos jugar mejor, ser mejor equipo. La LEB Oro es esto. Hacerte fuerte en casa y sacar partidos fuera. Tuvimos opciones en Castellón y Burgos, en Ourense sacamos orgullo y no hemos dado la cara en San Sebastián. Hay que ser positivos porque siendo positivos lograremos objetivos, pero hay que saber estar, tener compromiso y compensar al equipo en ataque y en defensa. En ataque estamos bien, pero hay que dar un plus en la defensa, sobre todo en los primeros cuartos. Las estadísticas están ahí, son datos claros y tenemos que arreglarlo.

–Ahí entra de lleno la labor del entrenador, para que el equipo salga enchufado de inicio.

–Claro, claro. Es lo que te decía. Hay una parte de motivación en la que no he dado con la tecla fuera de casa.

–¿Compartes la postura del director deportivo de que hay que darle más opciones al juego interior, que apenas anota porque ni siquiera tira?

–Hay que diferenciar entre los tiros que hagas y los balones que pasan por tus manos. Es verdad que nuestros interiores están señalados y sus números son bajos, pero hay que entender que los de los exteriores son muy altos y eso es fruto de muy buenas situaciones de bloqueos directos, indirectos o de buenas acciones de los pívots o rebotes ofensivos que nos dan tiros liberados. Bueno, hay que conseguir un equilibrio. No creo que no les demos balones, es más de en qué circunstancias se los podemos hacer llegar. Contra Coruña metimos 85 puntos con un gran trabajo de los interiores ayudando a los exteriores. Es un trabajo de cohesión de equipo y de equilibrio que hay que buscar para encontrar las virtudes de nuestros interiores. No hay duda de que debemos encontrarlos en mejores posiciones, pero siempre mirando más lo colectivo que los números de los interiores.

–Y fíjate que este predominio del juego exterior continúa pese a las lesiones de Pablo Sánchez y de Pablo Rodrigo, un base y un escolta con peso en la rotación.

–Es un contratiempo que lo que hace es subir números y minutajes de otros jugadores, como Dani Rodríguez, Hansel o Gregg Gantt, e incluso de otros menos esperados en minutos a priori como Carreño, que está trabajando muy bien y es un brote verde. Los entrenadores tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Los 'Pablos' nos daban un plus físico y de intensidad que más adelante podremos recuperar y hay que buscar alternativas. Dani nos está ayudando mucho. A veces le salen las cosas mejor y otras peor, pero nos ayuda y tiene mucha experiencia.

–¿Es verdad que el club te ha ofrecido algún relevo pero que has preferido que no se traiga a nadie si no se mejora el plantel?

–Obviamente sí. Si me ponen sobre la mesa un jugador de nivel importante yo jamás diré que no porque estaría perjudicando a mi equipo y al club. Necesitamos a alguien con prestaciones altas, si tiene similares a lo que ya tenemos, gente que está trabajando mucho como Pau o Lucas, el club no debe hacer ese gasto aunque sepamos que falta un jugador. Soy consciente de que nos falta un jugador, pero lo estamos cubriendo bien.

–Mejor guardar ese dinero por si el mercado presenta una oportunidad mejor.

–Eso es lo que me dice la experiencia en este club. Y yo soy un entrenador de club.

–¿Se puede interpretar entonces que estás satisfecho con tu plantilla, sobre todo cuando estén todos?

–Sí, sí. Lo de Pablo Sánchez –operado del menisco– creo que tardará tres meses en vez de dos, a finales de enero estará, mientras Pablo Rodrigo tenía para un mes. Está ya haciendo trabajo de movilidad en el hombro y dependerá de ese trabajo físico. Cuando estén todos mejoraremos los minutos y el ritmo defensivo.

–El objetivo será no pasar los apuros del curso pasado, con ese fantasma del descenso planeando.

–Queremos transmitir tranquilidad a la afición, que disfrute de esta gran liga que es la LEB Oro, una de las mejores de Europa, y no vayan al pabellón con miedo a descender. Ir a corto plazo, acercarte a la salvación porque así tendremos cerca el playoff. Es lo bueno que tiene la LEB Oro, si evitas el descenso te acercas al playoff.

–Y no es lo mismo pelear por una cosa que por la otra...

–Sin duda. La motivación y la presión son muy distintas. A muchos jugadores que son muy buenos luchando por las eliminatorias les cuesta pelear por la salvación. Este entrenador ya se ha visto en alguna de estas e intentará que no se repita.

–Hablabas antes del público. El club trabaja mucho y se ha mejorado la asistencia superando los 1.000 espectadores y el objetivo está ahora en los 1.500, pero debe dar melancolía mirar al pasado.

–El club hace su parte en la labor social, hace todo lo posible, y el equipo debe jugar bien para ocupar esos asientos vacíos. Creo que este año estamos dando espectáculo y espero que funcione el boca a boca, que los que vengan hablen a su gente de lo bien que se lo han pasado en la cancha. Es verdad que en épocas pasadas el Multiusos estaba lleno, pero vivimos otros tiempos. Aún así, somos afortunados de tener un proyecto de LEB Oro gracias al trabajo de las personas del club y sus colaboradores.

–Y en lo personal, ¿cómo se siente un año más en el Cáceres?

–Ya vamos por el sexto aunque hubo dos que se partieron. Aquí seguimos luchando. Soy profesional y si algún día tengo que salir lo haré pero espero que sea por algo positivo. Me siento parte de este club y muy orgulloso de ello.

–Te queda algún trabajo por hacer allí.

–Me vine de Plasencia y pasé por toda la cantera del Cáceres hasta los casi 150 partidos en LEB Oro. He hecho de ayudante, delegado, jefe de expedición, de todo. Hasta algún vendaje en la cantera.

–Es pronto, pero, ¿piensa ya en una carta a los Reyes Magos en lo baloncestístico?

–¿Mi carta a los Reyes? Que vuelvan los 'Pablos', pero uno no puede llegar, así que nos respeten las lesiones y que optemos a los playoffs. Sería muy bonito volver a verlos en Cáceres. Lo del Lleida fue increíble. Mi mejor momento deportivo desde que soy entrenador del Cáceres. La gente cómo te empujaba y animaba por la calle. Se me caían las lágrimas. Estuvimos cerca de la machada con el quinto partido. Fue emocionante y ojalá volvamos a repetirlo.

