Carlos Toledo, más allá de la estadística

No es el rey de la estadística ni suele copar titulares a cinco columnas, pero su equilibrio en las dos partes de la cancha es un factor que durante el presente ejercicio está resultando determinante para el Cáceres. Se trata del alero Carlos Toledo (Cartagena, 11 de diciembre de 1994), quien, con un poso más de madurez, como él mismo reconoce, está viviendo con éxito su segunda etapa diferenciada en el equipo verdinegro. Todo ello con un gran protagonismo en las labores de rotación, con un promedio de 20 minutos jugados por encuentro.

Toledo ya estuvo vinculado al club cacereño entre 2014 y 2017. Formó parte de la plantilla del ascenso a LEB Oro en 2015 para, posteriormente, ser cedido al Óbila, de donde regresaría en la recta final de aquella temporada debido a la lesión de Ben Mockford: «Estoy muy contento por haber vuelto a Cáceres. Para mí es como mi casa porque fue donde vine por primera vez cuando salí de Murcia. Aquí estoy disfrutando del baloncesto, que es lo que me gusta», explica a HOY el jugador verdinegro.

El alero, que ya sabe lo que es hacer y deshacer el camino entre LEB Oro y Plata, considera acertado el hecho haber militado las dos últimas temporadas en la tercera categoría nacional, donde defendió los intereses del Estela cántabro: «Fue un acierto ir a Torrelavega, sobre todo con David (Mangas), que es un entrenador que conozco mucho y que sabe sacar lo mejor de mí. Me ayudó y fue imprescindible para que pudiera volver a crecer. El equipo que teníamos en LEB Plata era muy competitivo y el día a día era increíble».

Cuestionado sobre la evolución protagonizada a lo largo de las últimas temporadas, en las que ha jugado en LEB Oro con Cáceres y Palencia, así como en LEB Plata con Óbila, Alicante (ascenso incluido) y Estela, además de con el propio Cáceres en la 2014/15, Carlos Toledo sostiene que en la actualidad es un jugador más fiable: «He madurado desde entonces y físicamente estoy mejor. Cuando viene a Cáceres era un chaval de 19 años y era mi primera experiencia fuera. Técnicamente soy muy parecido porque siempre he sido muy físico, de defender y de saltar. En ataque también he tenido siempre mis puntos. Ahora mismo me siento muy cómodo ayudando al equipo a ganar partidos».

El entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, ha valorado en varias ocasiones el papel jugado por un Carlos Toledo que aporta en aquellos intangibles que no siempre recoge la estadística. ¿Esa confianza depositada por el técnico ayuda a ganar seguridad dentro de la cancha? «Por supuesto. Una de las cosas por las que vine fue por la confianza que me dio Roberto. Lo conozco mucho de la etapa en la que estuve aquí y me apoya siempre. Me anima a tirar y a estar con confianza. Eso siempre ayuda. Sabe sacar lo máximo que puedo dar».

Al contrario de lo que podían pensar los analistas de la competición a inicios de temporada, cuando muchas de las voces autorizadas situaban al Cáceres en sus pronósticos como candidato a luchar por la permanencia, Carlos Toledo dice no estar sorprendido con el rendimiento del equipo: «Cuando nos juntamos en pretemporada y vi las ganas de trabajar y de crecer, yo dije desde el principio que íbamos a dar mucha guerra y de momento lo estamos haciendo. Ya hemos ganado 12 partidos y tenemos que mirar para arriba, sin creernos los mejores del mundo, pero yendo día a día para ver si podemos meternos en playoffs. Ese es el objetivo que tenemos todos porque hay que ser ambiciosos».

El Cáceres, que tras el parón de este pasado fin de semana regresará a la competición este próximo domingo ante el Girona (Fontajau, 12:15 horas), ya cuenta los días para rendir visita al equipo de Marc Gasol. Algo que, según Carlos Toledo, es toda una motivación extra para el plantel: «Es un jugador al que he visto desde niño. Un ídolo. Jugar contra él va a ser increíble y es un aliciente para todos. Vamos a ir a muerte», sentencia.