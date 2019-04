LEB ORO Dos 'cara o cruz' para el Cáceres Rakocevic marca jugada en el Multiusos. :: L. CORDERO El duelo directo entre Prat y Barcelona B obligará a los cacereños a ganar al menos un partido para salvar la categoría J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 24 abril 2019, 08:35

En el Cáceres ya no hay lugar para especulaciones. El equipo verdinegro, que afrontará la primera de las dos últimas jornadas de liga fuera de los puestos de descenso, estará obligado a ganar al menos una de sus dos últimas citas si no quiere dar con los huesos en LEB Plata tras cuatro temporadas consecutivas en la segunda categoría del baloncesto nacional. La razón no es otra que el enfrentamiento directo que dirimirán Prat y Barcelona B este próximo viernes. Por ello, en ningún caso los de Roberto Blanco podrán mantener su plaza en Oro si pierden los dos próximos partidos.

Con toda la presión, y antes de viajar en la última jornada a la cancha de un Canoe con su permanencia ya certificada, el Cáceres recibirá el viernes en el Multiusos (21.00 horas) a un Covirán Granada que copa puestos de playoffs, encabezando desde la quinta plaza un cuádruple empate con Ourense, Melilla y Palencia. Es por ello por lo que el conjunto nazarí llega a tierras cacereñas con la necesidad de luchar por ganar el factor cancha.

«Hay que sacarlos sí o sí. Hay que ir a ganar los dos», espoleaba ayer Nikola Rakocevic. En declaraciones a Canal Extremadura Radio, el escolta balcánico, que en los últimos encuentros parece haber dado un paso al frente para asumir responsabilidades, aseguró que el grupo de trabajo «está en una buena dinámica». A su vez, lamentó la «mala suerte» protagonizada por su equipo en las dos últimas y ajustadas derrotas ante Ourense y Melilla. Algo que achaca a los «pequeños detalles».

Aunque son días de ajetreo para los amantes de la cábalas en estas dos últimas jornadas, lo cierto es que el equipo dirigido por Roberto Blanco afrontará este sprint final en una posición de 'privilegio' respecto a sus adversarios. Y es que el equipo verdinegro depende aún de sí mismo para evitar el descalabro. Es decir, si el Cáceres gana sus dos partidos no tendrá necesidad de mirar lo que pase en otras canchas para descorchar en la última jornada una botella de cava extremeño en el número 30 de la madrileña calle Pez Volador, donde se encuentra la morada del Canoe.

Por su parte, una derrota cacereña este próximo viernes no certificaría el descenso del equipo del Multiusos, pero el conjunto verdinegro estaría obligado a ganar en Madrid y, dependiendo de lo que pase esta jornada entre Prat y Barcelona B, tendría que esperar lo que sucediese en el Oviedo-Prat o en el Barcelona B-Bilbao.

Con el objetivo de llegar a tierras madrileñas con los deberes encauzados, la entidad cacereña ha lanzado una oferta para contar con el calor del público. Los abonados totales podrán retirar cuatro entradas por 13 euros. Por idéntico precio, los abonados convencionales podrán retirar tres pases. Del mismo modo, el Cáceres pretende contar con el amparo de los abonados de otros equipos de la ciudad y su zona de influencia. Todos ellos gozarán de un dos por uno. Promociones que solo serán válidas en la sede del Cáceres. En taquilla, justo antes del partido frente al conjunto andaluz, habrá una oferta de tres por dos en el precio de las entradas.