Capel y Primm, la apuesta física del Al-Qázeres

Son las dos apuestas del Alter Enersun Al-Qázeres para marcar diferencias en el aspecto físico y ambas fueron presentadas este jueves en las instalaciones de Asfit. Gedna Capel y Crystal Primm prometieron ante los medios de comunicación trabajo duro para ayudar al equipo a satisfacer los objetivos plantados.

De padre catalán y madre gallega, Gedna Capel nació en Haití en 2002, desde donde fue adoptada a los cuatro años. En su primera experiencia lejos de tierras catalanas, la flamante campeona de Europa con la selección española sub-20 no tuvo dudas para recalar en Extremadura: «Quería salir fuera de mi zona de confort y tenía muy buenas referencias de este club. Cuando me llamó Jesús me dio mucha confianza desde un principio. Puedo aportar un buen trabajo en la defensa, así como fuerza y resistencia en ataque». La jugadora interior también se definió como una persona capaz de fortalecer el vestuario: «Fuera de la pista puedo aportar mucha alegría y muy buen rollo».

Crystal Primm, por su parte, vivirá su segunda temporada consecutiva en el Al-Qázeres tras protagonizar en los últimos meses una historia de superación personal. La alero estadounidense con pasaporte jamaicano, que el pasado mes de marzo tuvo que alejarse del baloncesto profesional debido a una pericarditis, encara esta nueva campaña con ánimos renovados, toda vez tiene el visto bueno de los facultativos para regresar a las pistas. Un proceso que afrontó «de la mejor manera posible». Respecto a su rol en el equipo, Crystal Primm espera continuar creciendo: «Puedo mejorar todas mis prestaciones y aportar mucha energía porque soy una jugadora fuerte en el rebote y en la defensa. También puedo ayudar a mis compañeras a leer mejor el juego».