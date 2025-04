El Campus Calderón cumple la mayoría de edad siendo un referente de excelencia

J. P. Badajoz Martes, 9 de julio 2024, 14:14 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Los inicios de julio en Badajoz no se entienden ya sin el Campus Calderón. Todo un clásico de las actividades de ocio de verano y de los más especiales que se celebran en todo el territorio nacional. Dirigido a chicos y chicas entre 8 y 15 años (nacidos de 2009 a 2016), el domingo se abría un nuevo curso con la recepción de los participantes en la residencia universitaria de la Fundación CB y se prolongará hasta el sábado. El Campus Calderón cumple la mayoría de edad convertido en todo un referente que traspasa fronteras. Después de 18 ediciones, 8 en Cáceres y 10 en Badajoz, alcanza una proyección internacional con el sello de excelencia y ya está más que consolidado dado el interés que despierta en toda España y otras partes del mundo. Lo recordaba Fernando, uno de sus colaboradores más estrechos. «Hace 18 años la propuesta de Jose era que su campus se pudiera mantener en el tiempo y convertirse en uno de los mejores de España. Eres único y nosotros vamos a intentar que este campus sea único». Las inscripciones se abrieron el 21 de febrero y las 202 plazas se agotaron en apenas 28 minutos. «Todas las comunidades autónomas están representadas y muchos repiten de un año a otro. Cada edición están más pendientes de las inscripciones porque los padres no quieren que sus hijos se queden fuera», explicaba José Manuel Calderón.

Un campus que va más allá del baloncesto y se instruye a los chavales en valores con charlas formativas de temas como el bullying y proyectos sobre alimentación saludable que se imparten desde la Fundación Calderón, gymkanas, juegos, piscina, salida al parque acuático de Lusiberia... «Lo importante es que se lo pasen bien, unos en la pista y otros en las actividades de ocio. Que cada día puedan ser un poquito mejor. Quiero que se vayan siendo mejores personas», comentaba Calderón. Un programa repleto de entretenimiento que se desarrolla entre la Rucab y el Pabellón La Granadilla y que aporta vivencias nuevas a los participantes. «Para muchos es su primera experiencia fuera de casa y eso es muy importante en la vida», apuntaba el alcalde Ignacio Gragera. Detrás de este campus destaca un equipo humano formado por entrenadores profesionales y monitores que Calderón puso en valor y que ya son parte de la familia de su Fundación.

El exinternacional español y de la NBA hace que su campus sea diferencial y tenga un sentido muy especial para los más pequeños. Calderón se implica desde el primer día con su presencia activa en las actividades y convive con ellos como uno más durante toda la semana. Por eso bromeaba cuando hizo referencia a sus deseos de que perdurara en el tiempo y pudiera continuar otros 18 años más. «Una de las cosas que hace diferente a este campus es que estoy con ellos todos los días. No sé si dentro de 18 años podré estar con ellos», soltaba entre risas. «Lo que sí es que año tras año hemos visto crecer a estos niños. Es una gozada estar aquí», añadía. En ese sentido, el concejal Juan Parejo agradecía la apuesta del villanovense más internacional por su tierra. «Calderón siempre hace patria. Espero que sean muchos más porque este campus nos pone en el mapa». El diputado provincial Ricardo Cabezas remarcó el carácter único del Campus Calderón y el privilegio de poder disfrutarlo en Badajoz. «Hace años cuando se buscaba la excelencia se tenía que ir fuera de nuestra tierra, ahora gracias a gente comprometida como Calderón ya no hace falta». Gragera también resaltó el compromiso de Calderón por Extremadura. «Jose fue pionero, de los primeros que abrieron camino y demostraron que era posible hacer campus de calidad y excelencia y abrirlo a otros países en una tierra en la que en verano no era habitual».

Rudy y la selección en los Juegos

Calderón también tuvo palabras para la selección española de baloncesto que acaba de obtener su billete para los Juegos Olímpicos de París. «Desde Atlanta siempre nos hemos clasificado», apuntó. En cuanto a la retirada de Rudy Fernández después de la cita olímpica subrayó su presencia en los que serán sus sextos Juegos. «Nadie lo ha hecho en España. Es increíble. Y que pueda estar a ese nivel durante tanto tiempo es alucinante, además siendo importante esta temporada en los éxitos de su equipo».

Temas

Baloncesto