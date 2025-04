El Campiña Sur ha vuelto

PACO DÍAZ LLERENA. Lunes, 1 de noviembre 2021, 10:38 Comenta Compartir

El Club Baloncesto Campiña Sur está de regreso. Después de más de un año sin competir, el equipo llerenense ha vuelto a la cancha con más ilusión que nunca. Antes de comenzar esta temporada, en la que el equipo ha jugado ya tres partidos, el Campiña compitió por última vez en marzo de 2020, cuando el coronavirus avanzaba por España. En ese momento, el equipo había disputado la ida de los cuartos de final del Trofeo Provincia de Badajoz ante Antiguos Alumnos Guadalupe y, aunque aún quedaba la vuelta de esa eliminatoria, ese partido nunca tuvo lugar debido a la situación sanitaria.

La siguiente temporada, todavía con una alta presencia del virus, el protocolo de seguridad frente a la covid-19 impidió que el club pudiera participar en la liga –junto a la gran mayoría de equipos que participaban en la misma–, ya que era preciso contar con personal específico para el protocolo, algo imposible para un club tan modesto. «Era imposible con las medidas de seguridad que había que tener. También era el miedo de muchos jugadores, porque tienen a su familia, sus negocios... y no sabes hasta dónde va a llegar. Aquí, al final, venimos a jugar porque nos gusta, pero ese miedo estaba ahí». Así lo afirma Dani Lara, que vuelve este año a su equipo de toda la vida después de un año en el Villafranca, donde ganó, junto a su hermano Antonio y al también llerenense José Ríos, un Trofeo Provincia de Badajoz muy diferente con respecto a la competición normal. «El año pasado faltaban muchos equipos, era una liga muy descompensada, no era real».

Esta temporada, el Campiña Sur ha regresado entrenado por 'Angelín', aunque los jugadores Dani Lara y Antonio del Barco ejercerán también como asistentes del técnico. «Somos todos de aquí y prácticamente los mismos del último año que jugamos. También tenemos a los juveniles y está siempre bien meter cantera en el sénior. A ellos les refuerza y al equipo le viene muy bien», explica Lara.

Jugar en Llerena

Desde el momento en el que el equipo no pudo jugar más por el coronavirus, la principal ambición de muchos miembros del mismo que aún se mantienen era volver a jugar en Llerena. Y eso se hizo realidad el pasado sábado 16, cuando el Campiña Sur consiguió su primera victoria de la temporada ante el Maimona en el Pabellón Municipal Alberto Pérez Escobar, después de comenzar la campaña con derrota en Oliva. «Se ha echado de menos. Yo he jugado fuera, pero no es lo mismo. Hay que valorar estar en casa». En este sentido, Lara señala la importancia que tiene hacerse socio del club, «ya que solo cuesta diez euros».

Antonio del Barco, jugador y también asistente técnico del equipo, recuerda cómo «Llerena se volcó con el baloncesto» en la temporada anterior a la pandemia y cree que, con la vuelta de las competiciones de baloncesto a la localidad, volverá a pasar algo similar. «La gente se lo pasa bien. Da igual lo que hagas que, si tú compites, la gente te apoya. Es algo que hemos dejado de hacer forzosamente y ahora tenemos la oportunidad de volver a hacerlo en nuestra casa y con nuestra gente. Nosotros somos todos amigos, nos conocemos todos y tenemos un vínculo más allá del deporte». Dani Lara, que ha comenzado en buena forma, cree que las sensaciones del equipo son «buenas» y que siguen «con muchas ganas e ilusión». El baloncesto ha vuelto a Llerena para quedarse.