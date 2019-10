Calma y autocrítica en el seno del Cáceres Visita de ayer al colegio Delicias. :: CÁCERES BASKET El entrenador, Roberto Blanco, se posiciona como parapeto y confía en no repetir el mal inicio de Melilla J. CEPEDA Miércoles, 23 octubre 2019, 08:28

CÁCERES. El Cáceres tiene ante sí este próximo viernes una buena oportunidad para lavar su imagen tras el último partido disputado en Melilla, donde los verdinegros nunca han ganado en liga regular. En esta ocasión será el Mallorca el que ponga a prueba la capacidad de reacción de los extremeños a partir de las 21.00 horas en el Multiusos.

Roberto Blanco reconoce que el partido en tierras norteafricanas «se perdió en un cuarto», cuando los suyos se fueron cediendo nada menos que 15 puntos en los 10 primeros minutos de juego debido a una estrepitosa puesta en escena. El técnico del Cáceres, no obstante, quiere hacer la función de parapeto para proteger a los suyos: «Cuando algo falla tácticamente, la culpa es mía. Tengo que convencer a los jugadores de muchas cosas y creo que voy a conseguirlo porque es un grupo que trabaja muy bien». No obstante, tampoco esconde su malestar y se autoimpone una asignatura pendiente para las próximas citas. «El inicio del partido en Melilla fue preocupante y no es la primera vez que nos pasa. Esto nos tiene que servir para mejorar», confía.

Pese a la derrota en el Javier Imbroda, existe cierta calma en el equipo del Multiusos. Todo ello en una apretada LEB Oro en la que todos los equipos conocen ya el sabor de la derrota, pues no queda ningún invicto tras las cuatro primeras jornadas disputadas. El próximo rival del Cáceres, que esta temporada ha hecho una clara apuesta para luchar por el ascenso, llegará este viernes a tierras extremeñas con un fichaje de campanillas, como es Xavi Rey, quien ha sido cortado por el Milán. Habrá que ver si la tramitación de su ficha se hace a tiempo para que pueda vestirse de corto, pues el exinternacional español aún no figuraba ayer en el roster oficial de los baleares en la Federación Española de Baloncesto.

Visita

Por otra parte, los jugadores verdinegros Jorge Bilbao, Kuiper y Ventura visitaron ayer el colegio Delicias, que desde esta temporada pasa a ser un centro vinculado a la cantera verdinegra. Los baloncestistas compartieron parte de la mañana con alumnos de Infantil y Primaria y repartieron invitaciones para el partido del viernes.