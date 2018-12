Calderón vuelve a su faceta de director con 9 asistencias

badajoz / detroit. José Calderón está aprovechando la lesión del base reserva de los Pistons, Ish Smith, para disfrutar de mayor participación y minutos en su nueva franquicia del estado de Michigan y eso se traduce en mejores números y más protagonismo. Ante los Pelicans, el base extremeño se fue a los 22 minutos sobre el parqué y eso derivó en 9 asistencias, una producción en pases de canasta que no repetía desde hace casi dos años, siempre lastrado al banquillo.

Calderón esta vez no vio el juego desde la esquina esperando la oportunidad de usar su fiable lanzamiento, sino que se convirtió en auténtico director del ataque de los Pistons. El español se fue sin anotar puntos al fallar el único tiro que hizo, un triple, pero también capturó cuatro rebotes defensivos, recuperó dos balones y no perdió ninguno, aunque no sirvieron para que su equipo ganara. Sí ganó mientras él estuvo sobre el parqué, encabezando la estadística del (+/-) con +10. Los cinco titulares, por ejemplo, estuvieron en negativo, con el base titular Reggie Jackson y su -18.

Jrue Holiday y Julius Randle se combinaron para firmar 65 puntos en la victoria a domicilio de los Pelicans de Nueva Orleans por 116-108 sobre los de Detroit, que sufrieron la cuarta derrota consecutiva. Holiday aportó 37 puntos, su mejor marca de la temporada, incluidos 13 en la primera parte, tras anotar seis triples de 10 intentos, además de capturar cinco rebotes y repartir tres asistencias. Randle, que salió de titular en el puesto del ala-pívot montenegrino español, Nikola Mirotic, brilló en el juego interior con 28 puntos, seis rebotes, cinco asistencias y dos tapones.

Mirotic, como reserva, jugó 30 minutos y aportó 12 puntos tras anotar 5 de 13 tiros de campo, con dos de ocho desde fuera del perímetro. Mirotic, que también capturó siete rebotes defensivos, puso dos tapones y se convirtió en el sexto jugador de los Pelicans (14-14), que volvieron al camino del triunfo.

La victoria de los Pelicans se dio a pesar de que el pívot titular y máximo encestador del equipo, Anthony Davis, con problemas físicos, sólo pudo jugar 26 minutos y aportó apenas seis puntos (2-7, 0-2, 2-4), aunque cumplió dentro de la pintura con nueve rebotes, siete de ellos defensivos, y dio cuatro asistencias. Davis abandonó el campo en el primer cuarto con molestias en la cadera derecha tras un fuerte golpe con Griffin y no volvió hasta el inicio del tercero.

El ala-pívot Blake Griffin, con 35 puntos, incluidos cuatro triples, y cinco rebotes, fue de nuevo el máximo anotador de los Pistons (13-11). El pívot Andre Drummond añadió un doble-doble de 23 puntos y 19 rebotes, incluidos 11 ofensivos. El escolta-alero reserva Langston Galloway, con 24 puntos, su mejor marca de la temporada, fue el sexto jugador de los Pistons, pero tampoco pudo evitar la derrota del equipo de Detroit.