El Cáceres sigue sin florecer

Roberto Blanco: «Cuando no atacamos bien, no defendemos bien»

Visiblemente contrariado por la imagen de su equipo, el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, no puso paños calientes a la derrota. «Es dura, especialmente por las sensaciones. Cuando no atacamos bien, no defendemos bien».Asimismo, mostró especial preocupación por la falta de garantías en la rotación. «Nos hemos equivocado y hemos estado cojos en intensidad y anotación. Es algo que tenemos que estudiar para ponerle una solución. No hemos sido capaces de leer las situaciones finales», lamentó.