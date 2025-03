El Cáceres, a sacar fuerzas de flaqueza

j. cepeda Cáceres Jueves, 13 de enero 2022, 19:32 Comenta Compartir

Aunque no en sus mejores condiciones, el Cáceres regresa a la competición 23 días después su último partido. Con las obligadas ausencias de Manu Rodríguez en el perímetro y de Ben Mbala en el juego interior por sendos casos positivos de coronavirus padecidos, el equipo de Roberto Blanco intentará sacar fuerzas de flaqueza para recibir este viernes al Valladolid (Multiusos, 20.45 horas).

Tras dos partidos aplazados ante Almansa y Palma, en el seno del club cacereño celebran que el equipo pueda volver a una cierta normalidad: «Desde el partido contra el Castellón todo fueron complicaciones. Ahora por fin volvemos a jugar y a disfrutar del baloncesto en nuestra casa. Ya hemos ganado la primera posesión», expresó este jueves el técnico cacereño en sala de prensa. Desde esa última victoria, que fue la tercera consecutiva para los verdinegros, el Cáceres se ha visto seriamente afectado por los avatares de la pandemia, hasta el punto de que en las últimas semanas el equipo nunca ha llegado a estar al completo para ejercitarse: «Hemos trabajado de la mejor manera posible para conseguir una victoria que nos haría especial ilusión», confía Blanco, a pesar de las adversidades.

Respecto a las ausencias, el entrenador del Cáceres evitar enviar mensajes basados en la condescendencia: «La figura de Ben Mbala no se puede sustituir porque no tenemos una pieza que sea similar, pero nuestro trabajo es encontrar soluciones», dice refiriéndose a la baja del interior camerunés, quien permanece confinado, al igual que Manu Rodríguez. Para intentar compensar dentro de lo posible, el cuerpo técnico del Cáceres tirará para la ocasión de tres jugadores de los equipos vinculados, como es el caso de Fofana, Edu Chacón y Emmanuel Tchicaya.

A pesar de que en las últimas semanas el Valladolid también ha sufrido en carne propia los avatares de la pandemia del coronavirus, los integrantes del plantel dirigido por Roberto Gómez ya están totalmente recuperados. Hasta tal punto es así que los castellanoleoneses vienen de vencer con suma comodidad este pasado martes al Iraurgi en tierras vascas (59-82). Un encuentro que correspondía al que en su día fue aplazado en la jornada 12 de campeonato regular.

Tal y como sostiene el entrenador del Cáceres, la cuestión física será determinante para que su equipo pueda tener opciones de victoria: «Si conseguimos mantener el nivel de intensidad física, el equipo no se va a rendir y nadie se va a acordar de los que entrenamos el lunes», lanza refiriéndose a la merma en cuanto al número de efectivos con la que ha tenido que lidiar durante gran parte de la semana de trabajo.

Respecto al potencial del rival, Roberto Blanco reconoce que, pese a haber tenido algunos problemas en cuanto a adaptación, «Valladolid es un equipo con una estructura muy compensada y con jugadores que tienen experiencia». El preparador del Cáceres se centra en hombres como Pippen o Sergio de la Fuente. «Es uno de los jugadores de la liga más determinantes en su posición», dice de este último.

El público que se acerque hasta el pabellón Multiusos podrá ver el puntual regreso al parqué cacereño de dos viejos conocidos, como es el caso de Jordy Kuiper y Sylvester Berg, ambos con pasado en el equipo verdinegro.

El Cáceres, que cuenta con un partido jugado más que los visitantes, aventaja al Valladolid en un triunfo.