El Cáceres rompe por fin el maleficio

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad rompió el maleficio y logró la primera victoria de los últimos nueve encuentros ante un endeble Hestia Menorca en ... la que fue la primera victoria del técnico Arturo Álvarez. El partido comenzó con un precioso duelo anotador entre Nuga y Stevic. A cada canasta del escolta canadiense respondía el ala-pívot serbio con otra. El resto de actores parecían casi testimoniales ante el buen hacer de estos dos jugadores en ataque (10-10).

El lanzamiento exterior de ambas escuadras era muy errático, hasta el punto que ninguno consiguió encestar un triple en todo el primer cuarto (tres fallos por los locales y siete por los visitantes). Un jugadón de Artega, con tapón sobre Balaban en su zona y rebote ofensivo para anotar bajo el aro local, puso por primera vez en ventaja al Hestia Menorca (10-12). Verse por debajo en el marcador despertó al Cáceres que logró un parcial de 8-0 a su favor gracias a los buenos minutos de Atencia, que relevó en el plano anotador a Nuga (18-12) y al descanso que le concedió su entrenador a Stevic. La vuelta a la cancha del veterano ala-pívot y su canasta puso el 18-14 con que acabó el cuarto.

El segundo acto comenzó con una serie de errores de ambos equipos que no veían el aro ni a medio metro. Tres minutos tardó en moverse en marcador hasta que, como no, Stevic rompió el maleficio (18-16). Se desangraba en la zona el Cáceres, que todo lo que no concedía desde el perímetro, lo facilitaba en la pintura tras canasta de Arteaga (22-20). Balaban se marchaba al banquillo con cero de cuatro, Dikembe parecía un fantasma al que no le salía nada y Hamilton se veía superado una y otra vez. Dos tiros libres pusieron por delante de nuevo al equipo menorquín (23-24) y, por fin, llegó el primer triple del partido, obra de Pablo Rodrigo. Gant también acertó a anotar desde el 6,75. Fueron los dos únicos destellos de tiro exterior del primer tiempo, hasta que Tamayo anotó en posición forzadísima un triple casi imposible en el último segundo para mandar el partido al descanso con 29-30. Era difícil jugar peor en ataque de lo que lo estaban haciendo los dos equipos. 11/27 para los locales, 10/29 para los visitantes.

Tras el paso por vestuarios salió algo más entonado el conjunto verdinegro que, con dos canastas de de Rodrigo y Balaban dio la vuelta al marcador, pero fue un espejismo, ya que un parcial de 0-5 volvió a dar ventaja al conjunto menorquín (33-38). Si parecía difícil fallar más tiros que en los dos primeros cuartos, los dos equipos lo consiguieron en un tercer cuarto que terminó con 12-8 para el equipo de Arturo Álvarez (41-38).

Quedaban diez minutos que prometían ser de infarto especialmente para los aficionados locales. Dikembe estiró la diferencia a favor de sus equipos hasta los cinco puntos 43-38. Hestia Menorca seguía negado de cara al aro, y un triple de Dani Rodríguez desde ocho metros puso un 48-40 que hizo parar el crono a Javi Zamora. Quedaban más de siete minutos. Tiempo más que de sobra para que el partido cambiara de rumbo. Menorca se encomendó a Stevic y Dani Rodríguez volvió a clavar un triple desde más de siete metros para subir el 53-43 al marcador. La zona del equipo balear no funcionaba y con 1 de 18 en triples y 12 de 20 desde el tiro libre, el Hestia Menorca no tenía recursos para dar la réplica a un Cáceres que, esta vez sí, con mucho sufrimiento, pudo aguantar los últimos minutos y lograr su primera victoria en los últimos nueve partidos.