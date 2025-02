El Cáceres reta a la caldera del Barris Nord

R. H. Cáceres Jueves, 11 de enero 2024, 20:22 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

El Cáceres no tiene eternos rivales dentro de la LEB Oro. Pero si hay alguno al que pudiera otorgar esa distinción, ese sería el Lleida. No tanto por el equipo en sí como por su entrenador, Gerard Encuentra, del que todavía resuenan las declaraciones que ... realizó contra el ambiente vivido en el Multiusos en el playoff de hace dos años. Causa o casualidad, Roberto Blanco no dedicó palabras de forma directa a su homólogo por mucho que en las previas suela deshacerse en elogios a los entrenadores a los que se enfrenta.

Es un aliciente más para un partido al que le sobran alicientes. El Cáceres llega a Lleida para jugar en «una de las canchas más calientes de la liga» y «con un ambiente de puro baloncesto», según decía el entrenador placentino, con el ánimo de sumar su primera victoria lejos del Multiusos. «Tenemos que estar preparados para un partido duro e intenso y el reto mayúsculo de conseguir nuestra victoria fuera de casa», señalaba Blanco. Y por mucho que Blanco no tuviera palabras para Encuentra, sí las tuvo para el Lleida, del que dijo que es uno de los mejores equipos de la liga. Y eso que empezó con un balance desfavorable de 1-3. Ahora mismo, tiene la mejor racha del último mes y medio, con 7 triunfos en 8 partidos. Es séptimo con un balance de 10-6. «Es uno de los equipos que mejor juega a baloncesto y tiene muchos jugadores pretendidos por otros clubes, entre ellos el nuestro, a los que no hemos podido acceder. Hace un juego muy dinámico, muy entretenido y muy divertido. Además, es uno de los equipos más en forma de la competición en estos momentos», reconocía Blanco. Actualmente, en las filas del equipo catalán militan dos exjugadores del Cáceres, Jaume Lobo y Kenny Hasbrouck, que acompañan a un plantel de una categoría contrastada: «Juega con dos bases muy intensos, como Arroyo y Villar; tiene a uno de los mejores en su posición como es Hasbrouck; los puntos de Jaume; el buen hacer de Diogo; la experiencia de Vega; la fortaleza de Simeunovic; el físico de Krutwig… Es un equipo muy bien construido y con muchas vías de anotación». Tras la victoria del Cáceres ante el Oviedo, que le deja con un balance de 5-11 y fuera de los puestos de descenso, el gran desafío pasa por sumar la primera victoria fuera de casa en la caldera del Barris Nord: «Probablemente esta sea la peor cancha para conseguirlo por el ambiente que hay allí, pero por eso es la mejor pista para hacerlo. Sería de un prestigio superlativo. Espero que todo el mundo esté convencido de que se puede hacer». Por su parte, el técnico del Lleida avisó a los suyos de que este puede ser un partido trampa. «El Cáceres es del tipo de equipo que viene sin nada que perder, porque sabe de la dificultad que tiene jugar en el Barris Nord por el ambiente que se genera. Y nosotros jugamos con la presión de tener que ganar, lo que a veces juega malas pasadas», decía Encuentra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión