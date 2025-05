El Cáceres regresa del Tourmalet con orgullo y dolor

La delgada línea que separa el éxito de la decepción en baloncesto puede traducirse en un lanzamiento a escasa distancia, en este caso hasta tres, ... que parecen no querer entrar, evitando una victoria vestida de gesta que hubiera significado la primera piedra en el edificio de la salvación del Cáceres. En la recta final del Tourmalet, los verdinegros sintieron la pesada losa de un bajo estado de ánimo derivado de su angustiosa situación clasificatoria para dar al traste con un triunfo en la abarrotada cancha del San Pablo Burgos, donde cayó con la cabeza bien alta tras dos prórrogas y de haber dominado el marcador durante más de tres cuartos, excepto los compases iniciales.

Los cacereños finalizaban con el 109-102 en contra una sucesión de tres encuentros ante los tres primeros de la LEB Oro saldados con derrota y donde la tropa extremeña fue de menos a más, mostrando una competitividad y buenas sensaciones que no se habían apreciado durante casi todo el curso y que permiten un atisbo de optimismo pese al dramático ocaso de liga que se presume. En Coruña ante el líder Leyma el resultado fue contundente pese a cierta mejoría extremeña, más patente en la derrota de la penúltima jornada en el Multiusos ante el Tizona Burgos –segundo– por solo dos puntos (64-66) y más todavía en la locura de cita vivida el sábado ante las 8.000 almas del Coliseum ante el otro representante burgalés, Longevida San Pablo –tercero–, que necesitó de diez minutos más para dirimirse.

Arturo Álvarez hizo dos radiografías del choque a su conclusión. Una primera nada más comenzar su intervención en la sala de prensa y otra más extensa justo después. «¡Bueno, qué partido, no!», dijo entre exclamación e interrogación. Acto seguido entró en el fondo del asunto enumerando lo sucedido. «Dos prórrogas, un partido frenético de buen ritmo, muy táctico, un poco de ajedrez para no sorprendernos unos a otros. Hemos dominado casi todo el partido y nos ha vuelto a pesar esa losa que tenemos de no ganar los partidos. Hemos fallado tres tiros para ganar el partido, encajado un triple desde ocho metros, aunque había calidad para meterlo, pero no siempre se meten. Hubo una canasta desde el medio campo, un partido increíble para el aficionado, pero a nosotros nos ha dejado un agrio sabor de boca porque creo que esta vez sí que nos lo merecíamos», relataba el técnico del Cáceres, que sumaba otros contratiempos que alteraron la machada como la lesión de Pau Carreño, la fatiga y dolor en las piernas de Gael Bonilla en el descanso y la escasez de gasolina en los dos tiempos suplementarios contra un grandioso adversario además en su hábitat.

Pese a todo, Álvarez no pierde la esperanza, puede que esta vez con más razones que nunca desde que aterrizó en Extremadura, por difícil que sea la misión. «Tenemos un partido el miércoles y hay que seguir creyendo en lo que hacemos a pesar de la situación complicada. Fue un partido ante un equipazo que les tiene que llenar de orgullo y que tuvimos en nuestra mano. Eso indica que tienen más calidad que lo que dicen las seis victorias y hasta el final vamos a defender esta camiseta», explicó el técnico, que no suele entrar al vestuario tras el bocinazo final pero que avisó de que felicitaría a sus pupilos en la primera sesión que tengan.

«Hemos mejorado el final de partido de la semana pasada. Lo único que nos ha faltado es esa canasta de Dikembe a dos metros del aro, o el palmeo de Pablo o el último intento de Balaban a un metro del aro. Ojalá el miércoles metamos uno de esos tres», concluyó. Porque esta semana hay doble compromiso. El miércoles el Multiusos espera al Fuenlabrada, situado en el puesto 13, y ya solo vale la victoria en las seis jornadas restantes, y más teniendo en cuenta que el Castelló venció al Melilla.