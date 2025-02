El Cáceres regresa a su sitio seguro

Arranca la segunda vuelta de la competición en la LEB Oro y lo hace con muchas asignaturas pendientes para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En realidad, hay pocas materias en las que haya conseguido alcanzar el aprobado en lo que va de temporada. No ... por nada se encuentra en puestos de descenso. Pero si hay una asignatura que no necesita de reválida esa es la de su capacidad de competir cuando juega en el Multiusos. Por suerte, el primer partido del segundo tramo tendrá como escenario el coliseo verdinegro. Enfrente tendrán al Guuk Gipuzkoa, cuarto clasificado con un balance de 12-5.

Roberto Blanco, en la rueda de prensa previa, todavía se seguía preguntando por qué su equipo baja tantos enteros cuando sale de tierras extremeñas. Será un debate que tenga que abordar a partir del lunes. Ahora, solo espera mantener «esa versión que creo que estamos teniendo en casa y seguir teniendo esa confianza en lo que hacen los jugadores en el día a día».

Llega el Guuk Gipuzkoa (20.45 horas), que ha cerrado con un balance más que positivo la primera vuelta y con la clasificación para la Copa de la Princesa. «Es un equipo con un gran trabajo muy bien hecho desde los despachos. Sin ninguna duda, es uno de los equipos más consistentes y firmes de la competición. Será un rival durísimo», señalaba Blanco.

En cuanto a nombres propios, hay uno que destaca por encima del resto, el de Alex Barcello: «Ha sido capaz de hacer más de 40 puntos de valoración esta temporada y tiene una capacidad anotadora muy alta, con un juego muy sencillo, pero con una productividad enorme». También destacó a Vrankic, Carlson o Aurrecoechea.

Blanco reconoció que la dirección deportiva está buscando en el mercado un jugador que aporte más «creación», pero sigue creyendo que hay hombres de la actual plantilla que pueden hacerlo perfectamente. En cuanto a la enfermería, Ashley Hamilton apenas se ha entrenado esta semana por molestias en el tobillo, pero tendrá minutos.

Por su parte, el entrenador donostiarra Mikel Odriozola ha avisado a los suyos de que el Cáceres no será el equipo que se encontraron en San Sebastián: «No va a jugar en casa como jugó contra nosotros aquí. Hay que ponerse las pilas y hay que igualar su nivel de energía. Si no lo hacemos, no vamos a tener ninguna opción. Lo tengo clarísimo».