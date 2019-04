El Cáceres recupera el pulso en la LEB Oro Guillermo Corrales conduce el balón durante el partido disputado ayer ante el Araberri. :: opta Los de Roberto Blanco reaccionan a tiempo tras un paupérrimo inicio de partido y se meten de lleno en la lucha por la permanencia OPTA VITORIA. Lunes, 1 abril 2019, 09:06

El Cáceres consiguió en Vitoria una importante victoria por la mínima (67-68) que le permite agarrarse a la salvación. Con una buena defensa los de Roberto Blanco superaron a domicilio a un rival directo en un choque que empezaron con muchas dudas, de ahí el 21-9 en el primer cuarto. Pero no se vinieron abajo los cacereños que fueron remontando para llevarse el triunfo en un alocado final.

67 ARABERRI 68 CÁCERES Sáenz Horeca Araberri Robinson (17), Kamba (13), Pierre-Charles (10), Dedovic (5), Okoroh (8), -equipo inicial-, Artamonov (4), Portalez (1), Markovic (9). Cáceres Patrimonio de la Humanidad Mazurczak (11), Sapp (9), Chol (4), Rakocevic (8), Dani Martínez (10), -equipo inicial-, Konate (2), Corrales (7), Huff (7), Bitjaa (2), Parejo (2), Sergio Pérez (6). Parciales 21-9, 17-19, 17-25, 12-15. Árbitros Munar Bañón, Muñoz García y Esteve Malmierca. Sin eliminados. Incidencias Polideportivo Mendizorroza, ante unos 1.000 espectadores.

El conjunto cacereño protagonizó las primeras ventajas que no tardaba en igualar un Araberri consciente de la importancia del encuentro. Un par de errores en el tiro del Cáceres lo aprovechó su rival para coger carrerilla y situar el 11-6 en el marcador tras dos tiros libres convertidos por Robinson. Tampoco acertó a continuación Trist y los vitorianos engordaron aún más su cuenta (13-6). La sequía anotadora de los de Blanco cesó a poco más de dos minutos para el final del primer cuarto con un triple de Mazurczak. Pero fue solo un espejismo porque los visitantes volvieron a estancarse y eso lo supo aprovechar el Araberri para abrir una brecha mayor antes de que concluyeran los primeros diez minutos de juego. No le entraba una al Cáceres cuando restaba algo más de un minuto y ya perdía de diez puntos (19-9). Incluso la diferencia pudo ser mayor en los últimos segundos pero los locales también fallaron un par de canastas y Markovic no acertó en los tiros libres. Al final del primer cuarto Araberri mandaba por 21-9.

Intentó reaccionar el Cáceres en el segundo período pero los locales consiguieron mantener su ventaja en torno a los diez puntos en los primeros minutos. Un triple de Dedovic, poco después de un tiempo muerto solicitado por el técnico local, la llevaba hasta los 12 puntos con 30-18. Se le complicaba notablemente el encuentro al Cáceres ante un rival acuciado por la necesidad que quería el triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Todos los intentos de los de Roberto Blanco por reducir distancias eran hasta el momento imposibles ante un centrado rival y al Cáceres no le salía nada. Dos tiros libres anotados por Bitjaa en los instantes finales consiguieron dejar la diferencia en diez puntos al intermedio (38-28).

Cambió la dinámica tras el paso por vestuarios y el Cáceres salió más motivado mientras su rival veía que poco a poco se le iba acercando. Al Araberri le costaba mantener el nivel de los primeros períodos y el conjunto cacereño no había dicho su última palabra. El Cáceres ahora sí daba la cara en Mendizorroza y poco a poco se fue acercando. Una canasta de Rakocevic colocó a los extremeños a cinco puntos (43-38) aunque un nuevo arreón del Araberri le hizo de nuevo aumentarla. Pero las sensaciones que dejaba ahora el conjunto cacereño eran mejores y había esperanza para poder pensar en la remontada. Sobre todo cuando a falta de 2:15 para el final del tercer cuarto una canasta de Trist dejaba al Cáceres a solo un punto de su rival con el 49-48. Y más aún cuando dos tiros libres de Mazurczak ponían por delante en el marcador a los de Roberto Blanco tras muchos minutos en desventaja. Se sucedieron las rotaciones en los últimos instantes de este período y los locales consiguieron concluirlo de nuevo por delante, con el 55-53. Quedaban diez minutos por delante y el choque estaba muy abierto, cualquiera de los dos podía hacerse con la victoria.

El último cuarto comenzó con buenas noticias para el Cáceres, que consiguió una renta de cinco puntos tras una canasta de Huff (55-60). Manolo Povea volvió a usar recambios de banquillo cuando vio que el rival se le estaba alejando. Un triple de Sapp llevaba el partido al 57-63. El choque pintaba bien para el Cáceres, una imagen y dinámica muy diferente de los primeros cuartos.

Así fueron pasando los minutos con el conjunto cacereño manteniéndose por delante en electrónico en Mendizorroza aunque una canasta de Dedovic dejó al Araberri a solo dos puntos (63-65). Entonces el técnico visitante Roberto Blanco pidió un tiempo muerto para tratar de reordenar ideas en su equipo. La victoria había estado muy lejos en el tramo inicial del encuentro pero ahora se podía lograr. Entró el triple de Huff, que dio aire a los visitantes y no lo hicieron los intentos desde la línea de tres de los jugadores del Araberri. Pero iba a haber emoción hasta el final en el encuentro ya que el cuadro vitoriano volvió a situarse a un punto (67-68) cuando restaba algo más de un minuto para la conclusión. Pero el tiempo se fue consumiendo entre errores en el tiro de uno y otro equipo y la bocina final confirmó la victoria del Cáceres. Un importante triunfo ante un rival directo para seguir peleando por la salvación.