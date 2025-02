El Cáceres reconoce la baja respuesta de los aficionados

Lo que sucedió ayer es algo que va a suceder con frecuencia. Cada mes o mes y medio, el director general deportivo del Cáceres Patrimonio ... de la Humanidad, Alberto Blanco, va a repasar la actualidad deportiva y social del club con el objeto de dar transparencia a la entidad. Y este martes le tocó el turno al discreto comienzo en la LEB Oro y a la baja respuesta de los aficionados a pesar de haber lanzado una campaña de captación de abonados más económica que la anterior.

Empezando por lo deportivo, valoró de forma positiva la pretemporada, «con victorias y con derrotas igualadas, pero jugando bien». Eso sí, fue más crítico con el debut en liga al asegurar que ante el Estudiantes «no estuvimos a la altura del partido y lo que se precisaba y eso me sorprendió». Sin embargo, reconoció que en Castellón el equipo trabajó y peleó y que el partido se escapó «por pequeños matices».

Ahora, de cara al encuentro del viernes ante el Melilla, pide dar un paso al frente: «Es uno de los equipos de nuestra liga en nuestro campo y tenemos que ganar. Para nosotros, el viernes es fundamental que nos llevemos la victoria y que sumemos el primer triunfo del casillero para dar calma a todo el grupo».

Respecto al aspecto social, sobre el tema de abonados, Alberto Blanco declaró que el objetivo era ganar abonados y para ello se tomaron una serie de medidas que no han resultado exitosas: «Queríamos ser más. Y aunque hemos bajado los precios de los abonos, no hemos sido más. El balance no es positivo».

Alberto Blanco puso como ejemplo los precios de carnets para los padres de niños de equipos vinculados. A pesar de ser muy económicos, su respuesta ha sido muy baja: «Te da mucho que pensar, porque son gente de baloncesto y que teóricamente les gusta el baloncesto. Es un análisis que hemos tenido que hacer y que nos ha hecho darle vueltas». El club esperaba un gran número de abonados procedentes de los tres clubes vinculados (Sagrado Corazón, San Antonio y Sportmaking), pero no ha sido posible.

Además, el club sigue trabajando para que haya una mayor afluencia de aficionados en el pabellón, aunque asume que no se van a vender muchos más abonos. Para ello, aplicará varias medidas que se darán a conocer en las próximas semanas y, de forma puntual, invitará a los militares del CEFOT.

Respecto al tema del aforo del pabellón, el club va a seguir trabajando para reducir las butacas a 2.400 personas, ya que «el objetivo es dar un efecto de bombonera, que ayude al equipo a ganar partidos, y así se lo hemos expuesto a la persona responsable de las instalaciones actualmente». De momento, esos trámites han quedado paralizados hasta que se den a conocer los nuevos cargos en la Junta de Extremadura.