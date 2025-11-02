El Cáceres reconduce su rumbo en Jaén

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad rompió la racha negativa de tres derrotas consecutivas en Segunda FEB tras vencer en su visita al Jaén Paraíso ... Interior (61-78). Los pupilos de Jacinto Carbajal dominaron a su contrincante durante la mayor parte del encuentro, aunque, pese a los altibajos, el tercer acto fue el que facilitó el triunfo al conjunto verdinegro. La lucha por el rebote y las actuaciones de Palazuelos y Mazaira, así como la efectividad en el lanzamiento, especialmente de tres puntos, fueron los principales argumentos para atesorar una victoria que da oxígeno a la escuadra cacereña, que se coloca en la zona media de la clasificación.

Un lanzamiento desde la línea de personales de Leveque y un triple de Lafuente auparon en el marcador al conjunto de Carbajal nada más arrancar el choque. Mazaira, desde más allá del arco, y Luis García recogieron el testigo de sus compañeros para mantener al Cáceres por delante en el tanteador. Boahen y Faial dieron la réplica y Casas se unió a ellos para minimizar las diferencias desde la larga distancia. Sin embargo, de nuevo un incisivo Luis García, secundado por Foreman y Palazuelos, abrió una brecha significativa en los últimos compases del primer período (10-17).

El segundo acto no empezó de la mejor manera para los intereses de la escuadra cacereña. Un 8-0 de parcial, liderado por Lopes, Faial y Casas, propició que el equipo jienense mandase en el duelo por primera vez en el partido, lo que encendió las alarmas en el cuadro verdinegro (18-17). No obstante, la reacción del elenco de Carbajal fue inmediata. Palazuelos, Mazaira y Foreman voltearon la situación y, con la ayuda de Lafuente, trataron de estirar la renta desde el perímetro. El buen hacer en tareas ofensivas de Casas y Faial lo evitó (28-34). Javi Martínez y Boahen llegaron, incluso, justo antes del descanso, a situar a un punto al Jaén hasta que Palazuelos y Mazaira volvieron a exhibir su acierto (35-39).

Jaén: Boahen (9), Faial (13), Luis Rodríguez (1), Santa Bárbara (4) y Lopes (11) -quinteto inicial-, Fran López, Cañete, Balderas, Casas (12), Javi Martínez (11) y Moreno. 61 - 78 Cáceres Lafuente (12), Strikker (10), Mendes (2), Mazaira (18) y Leveque (4) -quinteto inicial-, Palazuelos (17), Foreman (3), Luis García (10), Santos y Nico Marina (2). Parciales: 10-17, 25-22 (35-39), 9-22 (44-61), 17-17 (61-78).

Árbitros: Patricio López y Cóndor Benítez (Colegio andaluz). Sin eliminados.

Incidencias: Olivo Arena. 900 espectadores.

El Cáceres salió a pista con las ideas renovadas tras el intermedio. Un parcial de 2-11, encabezado por Mazaira, Mendes y Luis García, catapultó al equipo verdinegro en el tanteador (37-50). Casas intentó frenar el vendaval de juego de los hombres de Jacinto Carbajal, pero Mazaira y Nico Marina no se apiadaron de su rival y continuaron hurgando en la herida del cuadro jienense. Javi Martínez y Santa Bárbara tiraron de orgullo y consiguieron disminuir la desventaja, aunque otro 0-7, protagonizado por Lafuente, Luis García y un inspirado Palazuelos desde la línea de 6,75 encarriló el triunfo del conjunto cacereño (44-61).

Javi Martínez y Faial trataron de apurar las opciones del Jaén en los primeros instantes del último acto. Sin embargo, Luis García y Palazuelos replicaron los encestes de los locales rápidamente para aguar cualquier amago de remontada (50-64). Una canasta de Lafuente y un mate de Leveque, desaparecido en combate hasta entonces, neutralizaron las acometidas de Lopes y Santa Bárbara y sentenciaron la contienda. Con la victoria del Cáceres asegurada, tan solo la diferencia particular de puntos estaba en juego en unos últimos cinco minutos en los que irrumpió la figura de Strikker para contrarrestar a un perseverante Javi Martínez y mantener así una ventaja considerable en el resultado definitivo (61-78).