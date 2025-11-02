HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Albert Lafuente estuvo muy acertado en la dirección del juego del Cáceres ante el Jaén. FEB
Segunda FEB

El Cáceres reconduce su rumbo en Jaén

Mejora en el triple y las grandes actuaciones de Mazaira y Palazuelos sellan un triunfo que se gestó en un consistente tercer cuarto

Fermín Bonilla

Jaén

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad rompió la racha negativa de tres derrotas consecutivas en Segunda FEB tras vencer en su visita al Jaén Paraíso ... Interior (61-78). Los pupilos de Jacinto Carbajal dominaron a su contrincante durante la mayor parte del encuentro, aunque, pese a los altibajos, el tercer acto fue el que facilitó el triunfo al conjunto verdinegro. La lucha por el rebote y las actuaciones de Palazuelos y Mazaira, así como la efectividad en el lanzamiento, especialmente de tres puntos, fueron los principales argumentos para atesorar una victoria que da oxígeno a la escuadra cacereña, que se coloca en la zona media de la clasificación.

