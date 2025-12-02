El Cáceres recluta a Lance-Amir Paul para reforzar la dirección del juego

Era evidente que el Cáceres necesitaba algún movimiento que implementase las prestaciones de un equipo con algunas carencias y la dirección deportiva ha apostado por ... reforzar la dirección del juego con la llegada de Lance-Amir Paul (Jamaica, 27 de diciembre de 1998), que puede ejercer los roles de escolta y base.

Llega procedente del Círculo Gijón, club en el que vivió su primera experiencia en el baloncesto europeo. Con el conjunto asturiano tuvo una experiencia redonda, a nivel colectivo logrando el ascenso la pasada campaña a Segunda FEB. El bloque gijonés quedó encuadrado en la conferencia oeste y se da la circunstancia de que el debut del nuevo fichaje podría ser ante sus excompañeros, ya que este sábado, a las 20.00 horas, los extremeños visitan el Pabellón de Deportes Presidente Adolfo Suárez.

En el plano individual también fue un gran años para Lance-Amir Paul, que promedió 16,4 puntos, 4,2 rebotes y 2,5 asistencias. Mide 1,83 y destaca por su poderío físico y su gran capacidad para generar ofensivamente, según informan desde el club, cualidades que lo convirtieron en un jugador clave en su anterior equipo.

Antes de su paso por la cuarta categoría nacional, el base jamaicano estuvo en las filas de la Texas A&M-Corpus Christi University registrando 7,9 puntos y 2,5 asistencias en 25 encuentros disputados. En su trayectoria universitaria en EE UU, también perteneció a la disciplina del Coastal Bend College, Frank Phillips College, Gannon o Nicholls.