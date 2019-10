El Cáceres recibe al reforzado Mallorca Roberto Blanco se dirige a sus jugadores. :: A. Méndez Los baleares se presentan en el Multiusos con el mismo balance que los locales y con la espada del recién fichado Xavi Rey J. CEPEDA Viernes, 25 octubre 2019, 08:02

Partido de altos vuelos para el Cáceres. El conjunto verdinegro recibirá esta noche a partir de las 21.00 horas en el Multiusos a todo un candidato al ascenso de categoría, como es el Mallorca. Los baleares, a los que les costó entrar en calor tras configurar una plantilla con nombres de alto nivel, llegan a Cáceres empatados a victorias con el equipo de Roberto Blanco, pero con el impulso de los dos últimos triunfos consecutivos cosechados ante el Alicante y el Valladolid.

La principal atracción de esta noche en el pabellón cacereño será, sin duda, el debut de Xavi Rey con la camiseta del conjunto mallorquín. El exjugador internacional de la selección española aterriza en LEB Oro procedente del Milán dirigido por Messina, de donde fue cortado recientemente debido a la llegada de Luis Scola. El flamante pívot ya cuenta con toda la documentación federativa en regla, por lo que no habrá problemas para que desde esta misma noche ponga su espada a disposición del técnico Félix Alonso.

EL DATO 2 Son las victorias y derrotas que suman tanto Cáceres como Mallorca antes de la cita de esta noche.

Cuestionado ayer al respecto, el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, no se mostró atemorizado por la llegada de Rey, más allá de haber tenido que ampliar el análisis previo para preparar esta cita liguera: «No me preocupa más de lo que me tiene que preocupar y de haber ampliado el scouting. Tengo mucho respeto al Mallorca y a Xavi Rey, pero no tengo ningún miedo y los jugadores tampoco. Son retos y la mejor forma de afrontarlos es hacerlo sin ningún miedo». Cabe destacar que el Mallorca ya se quedó la pasada temporada a las puertas del ascenso tras caer en la final contra el Bilbao.

EN EL PUNTO DE MIRAXavi Rey Pívot Mallorca LO DICE...Roberto Blanco «Tengo mucho respeto al Mallorca y a Xavi Rey, pero no tengo ningún miedo y los jugadores tampoco. Son retos que hay que afrontar»

El preparador cacereño asegura que buena parte de la «productiva» semana de trabajo ha versado sobre la corrección de errores. En este sentido, presta especial atención a la puesta en escena del equipo, por lo que apostará por algún cambio en el cinco inicial. «Hemos incidido mucho en los detalles y vamos a intentar que eso no vuelva a suceder con jugadores distintos en el quinteto titular», avisa.

De su rival de hoy, el preparador del equipo cacereño atiende tanto al potencial como a la predisposición de sus propios jugadores: «De Palma me preocupa todo, pero sobre todo que mi equipo pueda pensar que no puede competir contra ellos. Tienen fases del juego que son espectaculares». A pesar de ello, no tiene ninguna duda de que su plantilla puede idear la receta perfecta para hacer que los visitantes muerdan el polvo en el Multiusos: «Tenemos herramientas suficientes como para poder competir contra un equipo de su potencial y estoy convencido de que el Cáceres puede afrontar el reto de intentar ganar el partido».

El flamante fichaje del Mallorca, procedente del Milán de Messina, hará hoy su debut con la camiseta del equipo balear para fortalecer la pintura.