El Cáceres, a quitarse la presión ante un gigante

Partido de postín en el Multiusos. El Cáceres recibirá este miércoles a partir de las 20.45 horas al colíder de la categoría, un Palencia ... que llega a tierras extremeñas como firme candidato al ascenso directo a la ACB.

El encuentro de este miércoles tendrá un cariz especial, pues será el regreso del escolta estadounidense Devin Schmidt, quien tan buenos momentos dio a los verdinegros durante las dos últimas campañas. Manu Rodríguez, otro ex del Cáceres el pasado curso, también estará sobre el parqué del Multiusos con la camiseta del equipo rival. Precisamente, con el objetivo de cubrir el vacío ofensivo dejado por ambos, el equipo de Roberto Blanco ha depositado su confianza en Lysander Bracey, quien jugará por primera vez ante su nueva afición tras debutar en competición el pasado viernes en Orense. Un partido saldado con derrota para el cuadro extremeño.

«Es uno de los equipos más en forma de la liga, junto con Andorra. Está cosechando buenos triunfos y va llamando a las puertas de los grandes, si no lo es ya», explicaba sobre su rival en la comparecencia pública Roberto Blanco.

A juicio del entrenador verdinegro, «Palencia tiene una plantilla con una calidad increíble, con una capacidad anotadora y física por encima de la media. Cada uno de los jugadores que tiene es de primerísimo nivel».

No obstante, más que obsesionarse con las bondades del adversario, el preparador extremeño se centra en su propio equipo, especialmente en lo que concierne al aspecto psicológico. «No estamos siendo capaces de ser consistentes en nuestro juego. Ni en ataque ni en defensa. El equipo está preocupado y tenso, con la presión de no haber conseguido aún una victoria como local. No estamos siendo consistentes ni fuertes psicológicamente. Eso nos está atenazando». La receta, según Roberto Blanco, pasa por mantener el control en el plano mental. «Tenemos que estar serenos y seguir el plan de partido. Reforzar nuestras capacidades y estar convencidos de que lo podemos hacer», confía.

El entrenador del Cáceres, que dice sentir «respeto, pero miedo» tanto por el poderío del rival como por la trayectoria de su homólogo en el banquillo visitante, Pedro Rivero, mantiene que a su grupo no le falta trabajo. «Eso no falta porque el equipo trabaja bien, pero nos ponemos una losa que nos impide ver lo que necesitamos. Esto es una simbiosis entre todos. El equipo tiene que liberarse de ese punto de presión y convencerse de que está capacitado para todo».

Sobre el rendimiento de Kaspars Vecvagars, que la pasada jornada en Orense cuajó una de los mejores actuaciones en el plano individual, Roberto Blanco asegura que la llegada de Lysander Bracey ha liberado de presión al jugador lituano. «Ayuda a que se sienta más liberado. No es fruto de la casualidad, sino de la conjunción de situaciones».

Respecto al supuesto favoritismo del Palencia para el encuentro de este miércoles, el técnico verdinegro mantiene que su grupo no dejará llevarse por esta situación. «La plantilla tiene la sensación de que tiene mucho que perder y eso es un arma de doble filo. Yo prefiero que sea así. No quiero que ninguno piense que somos inferiores a Palencia porque estaríamos muertos. No quiero que vayamos de pobrecitos».

Para la ocasión, se prevé un buen ambiente de baloncesto en las gradas del Multiusos, teniendo en cuenta las acciones promocionales que el club presidido por José Manuel Sánchez está llevando a cabo en las últimas fechas, especialmente desde la llegada del nuevo director general, Alberto Blanco, quien está escuchando las reivindicaciones de los aficionados.

Tras el partido frente al cuadro palentino, el Cáceres tampoco tendrá mucho más tiempo para el descanso, pues la escuadra extremeña tendrá que volver a la carretera para jugar este próximo sábado en el feudo de uno de los aspirantes a copar uno de los puestos de la zona noble de la tabla, como es el San Pablo Burgos (Coliseum Burgos, 20:00 horas).

Al margen de estos dos próximos encuentros, el Cáceres aún tendrá que disputar tres partidos más antes de dar carpetazo al año natural.