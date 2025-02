Marc Gasol deja sin premio al Cáceres

Segunda derrota consecutiva para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que en el feudo del Bàsquet Girona ofreció dos caras: las sobresalientes e imparables del primer y último cuarto, y las deficientes del segundo y el tercero. Cuando todo parecía perdido, y en una demostración ... de orgullo (y también de inteligencia táctica desde el banquillo), logró llevar el partido a la prórroga. Sin embargo, el cansancio y el dominio de Marc Gasol en momentos clave acabaron por echar por tierra el esfuerzo de los jugadores visitantes.

Rozó la perfección el equipo preparado por Roberto Blanco durante un primer cuarto en el que los guarismos fueron tan imponentes como imposibles de mantener a la larga: 66 por ciento de acierto en tiros de campo (64 en lanzamiento exterior) y la capacidad para minimizar la influencia en el juego y en el marcador de una leyenda como Marc Gasol. El doble campeón del mundo fue incapaz de anotar una sola canasta en juego durante los primeros diez minutos, y solamente en la última acción pudo irse a la línea de tiros libres para estrenar su contador. Sin embargo, el peaje a pagar por ese desarrollo fue extremadamente alto: Mbala, Belemene y Olaizola se cargaron de faltas excesivamente pronto, con un quinteto, ya de por sí, bajito.

Comenzó imponente el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, con un triple de Manu Rodríguez y una canasta que pusieron tierra de por medio muy pronto (0-5). De hecho, los cuatro primeros ataques tuvieron un pleno de acierto que obligaron a los jugadores locales a buscar la primera corrección con un tempranero tiempo muerto (5-9). El equipo catalán solamente anotó una canasta de dos puntos en todo el cuarto inicial (1/7) y se mantuvo a flote con su acierto exterior. Un parcial de 0-9 en menos de cuatro minutos elevó la diferencia a la máxima de la que gozó el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (8-23).

Semejante nivel ofensivo, con una hipoteca defensiva igualmente alta, eran imposibles de mantener. Por un lado, resultaba previsible el bajón de rendimiento de los pupilos de Roberto Blanco. Por otro, también tenía que aparecer antes o después un gigante como Marc Gasol. La combinación de ambos factores resultó letal y prácticamente neutralizó todo lo positivo del acto inicial. De hecho, el doble campeón del mundo y reciente vencedor de la NBA dejó una canasta para el recuerdo nada más reanudarse el choque, en un escorzo imposible por detrás del tablero. Además, anotó el lanzamiento adicional y marcó el camino para su equipo. Díaz y Manu Rodríguez, con dos triples consecutivos, llevaron la diferencia de nuevo a los doce puntos (20-32), pero la situación se torció definitivamente a raíz de la tercera falta personal de Olaizola, en un 2+1 para Jawara (32-38). Belemene y Toledo formaron de 4 y 5, en lo que fue una pesadilla para el cuadro cacereño: ni un solo punto anotado en los últimos cuatro minutos y, por primera vez, en desventaja en el marcador, tras un triple Vecvagars que mandó el duelo al intermedio el equipo local en ventaja (40-38).

El paso por vestuarios no sirvió para recuperar la mejor versión del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, aunque sí para que, al menos, los jugadores entrenados por Roberto Blanco recordasen como anotar. Mbala y Manu Rodríguez, de nuevo desde el exterior, sostuvieron al equipo en un inicio igualado y con intercambio de canastas. El problema fue que, enfrente, el Bàsquet Girona no solamente no fallaba tanto. Se pareció a lo que se debe esperar de una plantilla así. Marc Gasol, con un triple desde ocho metros, llevó el éxtasis a la grada y la diferencia a favor de los suyos al máximo hasta el momento (51-43). A la superioridad interior añadió el Bàsquet Girona un enorme acierto desde el perímetro. De nuevo creció la diferencia hasta los doce puntos (64-52), y otra vez los minutos finales del cuarto fueron una pesadilla para el conjunto cacereño, incapaz de anotar un solo punto en los últimos tres minutos. El porcentaje de acierto pasó del 66 por ciento en el primer cuarto a un 29 y 31 en el segundo y tercero.

Bàsquet Girona Franch (5), Urtasun (16), Fjellerup (16), Jawara (7) y Marc Gasol (17) -quinteto inicial-, Sàbat (9), Vila (4), Stürup (4), Vecvagars (5) y Sorolla (3). 86 - 80 Cáceres Patrimonio de la Humanidad Sanz (4), Schmidt (14), Manu Rodríguez (11), Mbala (14) y Dukan (6) -quinteto inicial-, Díaz (3), Lobo (6), Olaizola (5), Belemene (9) y Toledo (8) Árbitros Mas Cagide (Comité catalán), Esteve Malmierca (Comité castellano y leonés) y Garvin Domingo (Comité madrileño). Eliminaron, por cinco faltas personales, al visitante Mbala (min. 44).

Parciales 14-26, 26-12 (40-38, descanso), 24-14 (64-52), 12-24 (76-76) y 10-4 (86-80).

Cancha Fontajau. 2.334 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra de Ucrania.

Planteó una defensa zonal 3-2 Roberto Blanco para buscar un milagro que sí se produciría en el último cuarto. Logró desconectar por completo a su rival, incapaz de anotar lanzamientos exteriores, con solamente seis puntos en la pintura. El cambio ofensivo y defensivo, con Toledo y Sanz como escuderos de Schmidt, llevó a Cáceres Patrimonio de la Humanidad a limar toda la diferencia, gracias a un parcial de 0-11 en poco más de tres minutos. A falta de 2:34, Mbala logró poner por delante al cuadro cacereño (72-73). El mini partido que logró forzar se decidió en un intercambio de tiros libres en el último minuto y una penetración salvadora de Schmidt en la última acción, capaz de superar la oposición de Marc Gasol. No entró por poco, pero Mbala, a falta de dos segundos, palmeó para forzar la prórroga (76-76).

El esfuerzo titánico para igualar pareció pasarle factura al conjunto cacereño durante el tiempo extra, en el que solamente fue capaz de sumar en dos ataques, ambos a cargo de Mbala. Sirvieron para igualar (80-80), pero no para frenar a un Marc Gasol que, básicamente desde la línea de tiros libres y con el dominio bajo los aros, se bastó para dejar la victoria en Girona (86-80).