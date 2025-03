El Cáceres se presentará en casa frente al Betis

A falta aún por definir las fechas de una pretemporada que se antoja intensa, al menos respecto a ejercicios pasados, el Cáceres ya conoce la ... recta final de su periodo de preparación. La presentación oficial del equipo de Roberto Blanco será el próximo día 30 de septiembre en el Multiusos ante uno de los principales candidatos al ascenso de categoría, como es el recién descendido Betis. Será la última prueba de fuego antes de que los de Roberto Blanco inicien la competición apenas una semana después, y también como locales, frente a otro de los gallos del corral de LEB Oro, como es el caso del Estudiantes.

Antes, el día 26 de septiembre, los verdinegros tendrán la oportunidad de afinar en el aspecto táctico frente al Valladolid, otro de los equipos consolidados y llamado a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria al término de la liga regular.

Tal y como ya informó el club hace varios días, aunque todavía sin dar cariz oficial a los envites en lo que a fechas se refiere, el Cáceres podrá probarse a lo largo de esta próxima pretemporada frente a otro de los gigantes de LEB Oro. Es el caso del Fuenlabrada, el otro recién descendido de la ACB. Además de enfrentarse al conjunto madrileño, el equipo de Roberto Blanco también tendrá la oportunidad de realizar sus respectivas probaturas ante el Zamora o el propio Estudiantes. Este último, el primer adversario en competición oficial.

Mientras, en las oficinas del club verdinegro continúan trabajando en la confección de la plantilla con el objetivo de contratar a los jugadores que puedan apuntalar el próximo proyecto deportivo. Como novedad respecto a temporadas anteriores, cabe recordar que el Cáceres ya tiene perfectamente definida su pintura, pues a la renovación del pívot Vaidas Cepukaitis se ha unido la contratación del interior brasileño André Dikembe hace tan solo unos días. Precisamente, esta demarcación ha sido, históricamente, la última en satisfacerse.

No obstante, el Cáceres aún tiene la encomienda de alimentar otras posiciones en su próxima plantilla, como la de ala-pívot. No así la del puesto de base, en la que ya existen varios jugadores, incluido un Dani Rodríguez que, pese a no haber sido oficializado por el club, cuenta con contrato en vigor.