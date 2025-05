El Cáceres presenta a Vecvagars y Jarumbauskas

J. CEPEDA Miércoles, 7 de septiembre 2022, 18:52 Comenta Compartir

El Cáceres comienza a presentar en sociedad a los integrantes de la nueva plantilla. Este miércoles fueron el letón Kaspars Vecvagars y el lituano Simas Jarumbauskas quienes comparecieron ante los medios de comunicación en las instalaciones de una de las firmas colaboradoras del club verdinegro, como es Toyota Novomotor. Todo ello con el amparo del presidente de la entidad, José Manuel Sánchez, así como del director general, Alberto Blanco, quien ejerció de traductor en la cita.

Vecvagars, que viene de ascender a la ACB con el Girona, confía en que el grupo pueda dar lo mejor de sí: «Espero que el equipo sea lo más competitivo posible. Sé que el Cáceres hizo una última buena temporada y yo espero aportar lo máximo». Según explicó el escolta, el propio Alberto Blanco, con el que coincidió en el Palencia, tuvo mucho que ver en la decisión de venir al Cáceres. «Me explicó cuál iba a ser mi rol en el equipo y al día siguiente habló con mi agente para llegar a un acuerdo».

Simas Jarumbauskas, que protagonizará su primera aventura profesional lejos de su tierra, asegura que quería probar nuevas experiencias: «Cuando acabó la pasada temporada le dije a mi agente que quería jugar fuera de Lituania y cuando se me presentó la oportunidad no tuve ninguna duda». Asimismo, y confiado en sus posibilidades, el alero se definió como «un jugador con un claro carácter defensivo, pero también me gusta disfrutar del juego y hacer disfrutar a mis compañeros».

Temas

Cáceres CB