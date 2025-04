El Cáceres, con la pólvora mojada

«No hemos estado a la altura de lo que este equipo puede dar»

Autocrítico con la imagen ofrecida, el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, se mostró lapidario en sala de prensa: «Lleida se ha llevado una más que merecida victoria porque ha sabido imponer su ritmo y ha tenido muy claro lo que quería en cada momento. Siento la necesidad de ser muy críticos con nosotros mismos, con nuestro juego y con nuestra concentración. No hemos entrado en el partido en ningún momento. Solo cuando íbamos 20 abajo hemos intentado defender y hemos maquillado el resultado», explicó.

El técnico verdinegro lamentó que la defensa del Cáceres no fuese la de otras citas: «Teníamos claro que teníamos que intentar parar a Carrera y lo estábamos consiguiendo, pero hemos dejado demasiados tiros liberados. La defensa ha sido muy indolente con Rosa en el poste bajo. Lo que más me preocupa es que no hemos cambiado los errores del otro día. No podemos salir como en el primer cuarto y menos en nuestra cancha. No hemos sido capaces de imponer nuestro ritmo y cuando hemos conseguido tiros liberados no hemos estado acertados. No hemos estado muy afortunados en ese apartado y a partir de ahí ha sido un quiero y no puedo. Nos han tumbado. No hemos estado a la altura de lo que este equipo puede dar», analizó.

Con vistas al partido del domingo en Melilla (Ciudad de Melilla, 12.30 horas), Blanco confía en la capacidad de reacción del equipo: «Ahora hay que levantarse porque esto sigue y el domingo tenemos otro partido, en el que no nos puede pasar lo mismo».