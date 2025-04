El Cáceres, pendiente de la evolución de Jorge Sanz

j. cepeda CÁCERES Jueves, 11 de noviembre 2021, 18:16 Comenta Compartir

La derrota de este miércoles frente al Lleida en el Multiusos ha traído para el Cáceres problemas añadidos en lo deportivo. La entidad verdinegra está pendiente de la evolución que pueda tener en las próximas horas el base Jorge Sanz, quien se perdió la recta final del último encuentro tras retirarse con molestias físicas.

Cuestionada por HOY, desde la entidad explican que el jugador sufre un esguince en su tobillo derecho, por lo que su participación en el partido frente al Melilla el domingo (Ciudad de Melilla, 12.30 horas) está en entredicho. En cualquier caso, la buena noticia a medio plazo para el Cáceres es que se descarta una lesión de gravedad, lo que ha generado un cierto respiro en el seno del club verdinegro.

Con cuatro victorias y tres derrotas, las dos últimas de forma consecutiva ante Oviedo y Lleida, el Cáceres buscará en Melilla cambiar su dinámica ante un equipo que viene de sufrir un severo correctivo en la cancha del Almansa, donde los norteafricanos perdieron este martes por 89-70. Los de Arturo Álvarez cuentan con una victoria menos que los extremeños y con una derrota más.

Tal y como ya explicó el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco, después del partido frente al Lleida, su equipo deberá corregir los numerosos errores protagonizados en la última jornada en varias facetas del juego. Y es que el cuadro del Multiusos se vio superado en prácticamente todos los frentes: «No estuvimos a la altura de lo que este equipo puede dar. Me da miedo que perdamos la identidad de equipo trabajador y aguerrido», reconoció el preparador, quien se mostró autocrítico con la imagen exhibida por sus pupilos.

Del mismo modo, Roberto Blanco abogó por pasar página lo antes posible: «Lo que hay que hacer es analizar el partido y resetear rápidamente para ir a Melilla a jugar otra de las 34 finales. La crítica tiene que servir para construir y no para agachar la cabeza o lamernos las heridas sin más».

Respecto a la actuación arbitral y a la polémica acción que podría haber supuesto la descalificante del visitante Carrera, el entrenador del Cáceres prefirió no buscar excusas a la derrota: «Cuando cometes tantos errores, hay que mirar solo hacia el equipo. No puedes mirar a los árbitros. Es una guerra que no debemos abrir. Bastante tengo con mirar lo que hemos hecho nosotros».

Una vez el Cáceres concluya esta exigente semana, con tres partidos en ocho días, los verdinegros tendrán suficiente tiempo para preparar el partido del día 19 frente al Estudiantes en el Multiusos. Se trata de la cita más esperada del calendario y todos los miembros de los clubes de baloncesto extremeños tendrán la posibilidad de adquirir sus entradas a mitad de precio.