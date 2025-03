El Cáceres, a por un do de pecho

J. CEPEDA CÁCERES Sábado, 22 de enero 2022, 16:22 Comenta Compartir

Capaz de lo mejor y de lo peor, de sacar fuerzas de flaqueza un día o de caricaturizarse a sí mismo el siguiente, el Cáceres intentará recuperar este domingo en Granada (Palacio de los Deportes, 12.00 horas) algo parecido a su mejor versión.

Tras la sonrojante derrota de este pasado miércoles frente al Almansa en un partido en el que el equipo de Roberto Blanco apenas opuso resistencia sobre el parqué, la escuadra verdinegra tendrá la oportunidad de enmendar la plana en un escenario que no es baladí, pues se trata de la cancha del líder oficioso de LEB Oro.

Los extremeños, que en tierras albaceteñas vieron cortada su racha positiva de cuatro victorias consecutivas, tendrán la complicada misión de dar el do de pecho ante un Granada que, junto al Estudiantes, es el principal candidato al ascenso directo a la ACB. En sus 15 encuentros disputados, los andaluces tan solo han mordido el polvo en tres ocasiones. El encuentro servirá para cerrar la primera vuelta del campeonato regular, al margen de los partidos aplazados que todos los equipos de la liga, en mayor o en menor medida, aún tienen que disputar.

Sin restar importancia a la derrota en Almansa y a la pobre imagen exhibida, el entrenador del Cáceres sostiene que su equipo no puede anclarse en lo sucedido en el último duelo: «Hemos intentado analizar algunos factores. No le quitamos hierro al mal juego, pero tenemos que pensar en el siguiente partido». Respecto a los aspectos a corregir, Roberto Blanco incide en cuestiones como la circulación de balón y la ocupación de espacios. Esquemas que, según dice, «están muy marcados» en la rutina de trabajo.

Respecto al partido de este domingo, el entrenador verdinegro confía en las posibilidades de su grupo: «Nosotros no vamos a ir a ninguna cancha a ver qué pasa. No vamos derrotados y tengo la misma confianza de siempre en el equipo. Tenemos que hacer las cosas muy bien y conseguir que ellos hagan algo mal. No me conformo con otra cosa que no sea venir con una victoria», espolea el preparador del cuadro extremeño.

Blanco afirma que, pese a la contundente derrota en Almansa, no ha identificado en sus pupilos falta de actitud: «Vamos sin dramatismo y con ilusión para conseguir la victoria en Granada. Para eso trabajamos».

Aunque con más partidos disputados que la mayoría de sus perseguidores, el Cáceres iniciará la jornada en puestos de playoff de ascenso, con ocho victorias y siete derrotas. Tras esta cita, los extremeños jugarán fuera de casa el próximo viernes frente al Coruña.

Foto: Ben Mbala, frente al Girona. / J. REY